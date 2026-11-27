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पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर इधर से उधर, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को पुलिस लाइन से कोतवाली नगर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है. निरीक्षक कुंदन सिंह राणा को पुलिस लाइन से कोतवाली पटेलनगर, निरीक्षक विरेंद्र चंद्र रमोला को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना रायपुर, निरीक्षक मुकेश चौहान को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना रायवाला और निरीक्षक मनोहर भंडारी को पुलिस लाइन से प्रेमनगर थाने की जिम्मेदारी दी गई है. निरीक्षक नरेंद्र बिष्ट को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना सहसपुर और निरीक्षक शांति कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना सेलाकुई भेजा गया है.