पीएम मोदी के दौरे से पहले फेक लेटर वायरल, यूनिवर्सिटी के कुलसचिव की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: पीएम नरेंद्र मोदी के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर पुलिस प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर दून पुलिस द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है. साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रचारित और प्रसारित करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा किया जा चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रचारित करने पर प्रेमनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

गौर हो कि पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड स्‍थापना के रजत जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है. साथ ही पुलिस द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है. भ्रामक खबरें प्रचारित और प्रसारित करने वालों को चिन्हित भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में देहरादून प्रेमनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रचारित करने पर ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर निजी शिक्षण संस्थान के लेटर हेड पर वायरल एक पत्र, जिसमें 09 नवंबर यानि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने पर शिक्षण संस्थान के छात्रों को इंटरनल एग्जाम में 50 नंबर अधिक प्राप्तांक दिए जाने से संबंधित तथ्य अंकित किए गए हैं. वायरल पत्र के संबंध में देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी प्रेम नगर के कुलसचिव सुभाषित गोस्वामी द्वारा वायरल पत्र के फर्जी होने और उनके शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसा कोई आधिकारिक पत्र जारी न किए जाने के संबंध में एक शिकायत थाना प्रेमनगर दिया गया है.