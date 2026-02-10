कार की नंबर प्लेट की जगह 'अपशब्द' लिखकर घूम रहा था नाबालिग, पुलिस ने परिजनों को भी लगाई फटकार
देहरादून पुलिस ने मोटर व्हीकल एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वाली कार सीज की. साथ ही छात्र और परिजनों को सबक सिखाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 10, 2026 at 7:10 PM IST
देहरादून: पुलिस द्वारा शहर भर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. थाना वसंत विहार पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऐसी गाड़ी पकड़ी, जिसमें नाबालिग वाहन चालक ने अशब्द वाली नंबर प्लेट लगाई हुई थी. पुलिस ने गाड़ी को थाने में लाकर नंबर प्लेट को हटाया और नाबालिग कार चालक के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही एमवी एक्ट के अंतर्गत कार को सीज कर थाना परिसर में खड़ी कर दी. साथ ही नाबालिक छात्र और परिजनों की थाने में काउंसलिंग कर उचित दिशा निर्देश देकर घर भेजा गया.
जानकारी के अनुसार, 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया. वीडियो में सफेद रंग की कार (ग्रैंड विटारा)जिसकी नंबर प्लेट पर अपशब्द लिखा था. जिसमें नाबालिक लड़के थाना वसंत विहार क्षेत्र में गली मोहल्ले में हल्लाकर वाहन चला रहे थे. वायरल वीडियो के संबंध में वीडियो की जांच की गई. जांच के दौरान इंदिरानगर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया जिसमें पाया कि कार थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल से बाहर निकल रही है. जिस पर टीम द्वारा स्कूल में पहुंचकर वाहन चालक और स्वामी के संबंध में पूछताछ की गई. साथ ही टीम ने सीसीटीवी से पुख्ता किया कि स्कूल में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र द्वारा स्कूल में 8 फरवरी को फेयरवेल पार्टी में कार लाई गई थी.
पुलिस द्वारा नाबालिग छात्र और उसके परिजनों के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद छात्र और उसके परिजनों को थाने बुलाया गया. थानाध्यक्ष थाना बसंत विहार ने वाहन स्वामी को उनके नाबालिग बेटे द्वारा किए गए कार्य की जानकारी दी. साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को दिखाकर वाहन को एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज कर थाना परिसर में खड़ी कराई गई. साथ ही नाबालिग छात्र और परिजनों को उचित दिशा निर्देश देकर और काउंसलिंग कर थाने से रुखसत किया गया.
सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि दून पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान थाना वसंत विहार पुलिस को वायरल एक वीडियो प्राप्त हुई, जिसमें गाड़ी की नंबर प्लेट बदली हुई थी. जानकारी करने पर पता चला कि चालक नाबालिग है. नाबालिग के परिजनों को बुलाकर नंबर प्लेट हटाई गई और एमवी एक्ट में चलानी कार्रवाई की गई है.
