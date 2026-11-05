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वीआईपी कार्यक्रम और धनतेरस को लेकर देहरादून पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, इन रास्तों पर जाने से बचें

देहरादून ट्रैफिक रूट डायवर्जन प्लान जारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में 6 नवंबर को परेड ग्राउंड में प्रस्तावित जनसभा, पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली अलंकरण परेड और धनतेरस पर्व को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. वहीं, परेड ग्राउंड और पुलिस लाइन के आसपास कार्यक्रम के दौरान जीरो जोन रहेगा. यातायात पुलिस ने आमजन से निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करने और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन से सफर करने की अपील की है.

परेड ग्राउंड के आसपास रहेगा जीरो जोन: जनसभा के दौरान रोजगार तिराहे से सीजेएम तिराहा होते हुए लैंसडाउन चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. सर्वे चौक से ओरिएंट चौक और लैंसडाउन चौक जाने वाले वाहनों को रोजगार तिराहे से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा. बुद्धा चौक से क्रॉस रोड जाने वाले वाहन एमकेपी से होकर गुजरेंगे. वहीं, आराघर चौक से ईसी रोड जाने वाले वाहनों को सीएमआई चौक, एमकेपी चौक और बुद्धा चौक होते हुए सुभाष रोड की ओर भेजा जाएगा.