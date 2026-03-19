ETV Bharat / state

आखिरी जुम्मा और ईद पर हुड़दंग करने वाले जाएंगे जेल, देहरादून में रूट प्लान जारी

21 मार्च को मनाया जाएगा ईद-उल-फितर का पर्व, हुड़दंग करने वालों पर रहेगी नजर, देहरादून में पुलिस ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्था

Eid ul Fitr 2026
पुलिस का मार्च (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 9:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आखिरी जुम्मा और ईद को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है. वर्तमान में चल रहे नवरात्र और अलविदा जुम्मे के बाद ईद के पर्व के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी प्रबंध किए हैं. पुलिस का साफ कहना है कि त्योहार की आड़ में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे.

जोन और सेक्टर में बांटा गया जिला: बता दें कि अलविदा जुम्मा और ईद के पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दून पुलिस ने सभी तैयारी कर ली है. सुरक्षा के मद्देनजर से पूरे देहरादून जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है. सुपर जोन में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, जोन में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, सेक्टर में संंबंधित थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया है.

अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती: इसके अलावा सभी क्षेत्रों में फोर्स को तैनात किया गया है. जो नियमित रूप से भ्रमणशील रहकर पर्व के दौरान प्रत्येक घटनाक्रम पर सतर्क नजर रखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था बहाल करेंगे. साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. किसी भी सूचना पर तत्काल रिस्पॉन्स के लिए सभी सेक्टरों में पीसीआर को तैनात किया गया है.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर: वहीं, पुलिस सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भी लगातार नजर रखते हुए 24×7 मानीटरिंग कर रही है. सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों, विवादित पोस्टों आदि के माध्यम से वैमनस्यता फैलाते हुए धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

"आम जनता से अपील है कि पर्वों को अपने परिवार के साथ हर्षाेल्लास के साथ मनाएं. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी अन्य को असुविधाओं का सामना न करना पड़े. हुडदंगियों और अराजक तत्वों पर सतर्क नजर रखी जा रही है. त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

ईद-उल-फितर के मद्देनजर रूट प्लान जारी: वहीं, 21 मार्च को ईद-उल-फितर के पर्व के मद्देनजर दून पुलिस ने यातायात प्लान भी तैयार किया है. साथ ही डायवर्ट प्लान डायवर्ट प्लान सुबह 6.30 बजे से 10.00 बजे तक प्रभावी रहेगा. ऐसे में अगर आप भी बाहर निकल रहे हैं तो रूट देखकर ही बाहर निकलें. ताकि, कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.

  • घंटाघर से बिंदाल जाने वाले ट्रैफिक को राजपुर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • दर्शनलाल या तहसील चौक से आने वाले वाहन, जिन्हें बिंदाल की ओर जाना है, वो दिलाराम चौक से कैंट मार्ग होते हुए अपने गंत्वय की ओर जाएंगे.
  • राजपुर रोड से बिंदाल की जाने वाले ट्रैफिक को घंटाघर से दर्शनलाल चौक की ओर भेजा जाएगा.
  • बल्लूपुर और किशन नगर चौक से घंटाघर आने वाले ट्रैफिक को आवश्यकता के अनुसार कैंट की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • राजपुर क्षेत्र से आने वाले वाहन, जिन्हें बिंदाल क्षेत्र की ओर जाना है, वो दिलाराम चौक से कैंट मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.
  • नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले व्यक्तियों को घंटाघर से बिंदाल की ओर जाने दिया जाएगा.
  • बैरियर प्वांइट के बात करें तो घंटाघर, बिंदाल, यमुना कॉलोनी, अग्रवाल बेकरी, धर्मपुर चौक, ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा और चंद्रबनी चौक रहेंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DEHRADUN EID ROUTE PLAN
DEHRADUN POLICE SECURITY
देहरादून में ईद रूट प्लान
देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था
EID UL FITR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.