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आखिरी जुम्मा और ईद पर हुड़दंग करने वाले जाएंगे जेल, देहरादून में रूट प्लान जारी

देहरादून: आखिरी जुम्मा और ईद को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है. वर्तमान में चल रहे नवरात्र और अलविदा जुम्मे के बाद ईद के पर्व के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी प्रबंध किए हैं. पुलिस का साफ कहना है कि त्योहार की आड़ में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे.

जोन और सेक्टर में बांटा गया जिला: बता दें कि अलविदा जुम्मा और ईद के पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दून पुलिस ने सभी तैयारी कर ली है. सुरक्षा के मद्देनजर से पूरे देहरादून जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है. सुपर जोन में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, जोन में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, सेक्टर में संंबंधित थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया है.

अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती: इसके अलावा सभी क्षेत्रों में फोर्स को तैनात किया गया है. जो नियमित रूप से भ्रमणशील रहकर पर्व के दौरान प्रत्येक घटनाक्रम पर सतर्क नजर रखते हुए सुरक्षा और शांति व्यवस्था बहाल करेंगे. साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. किसी भी सूचना पर तत्काल रिस्पॉन्स के लिए सभी सेक्टरों में पीसीआर को तैनात किया गया है.