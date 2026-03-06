ETV Bharat / state

देहरादून में आठ मार्च को होगा श्री झंडे जी का आरोहण, पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन प्लान

देहरादून: राजधानी देहरादून का प्रसिद्ध झंडा मेला इस बार आठ मार्च को आरोहण के साथ शुरू होगा, जो 27 मार्च तक चलेगा. झंडा मेला को देखते हुए देहरादून पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों पूरी कर रखी है. श्री झण्डा जी के आरोहण को देखते हुए देहरादून में रूट और डायवर्ट प्लान तैयार किया जाएगा. ताकि आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

बता दें कि श्री झंडे जी का आरोहण हर साल होली की पंचमी तिथि को किया जाता है. कार्यक्रम के अनुसार सुबह आठ बजे से नौ बजे तक श्री झंडे जी को उतारा जाएगा. इसके बाद स्नान कराकर सादा गिलाफ, शनील गिलाफ चढ़ाने की प्रकिया होगी. इसके बाद श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज परिसर में सेवकों को आशीर्वाद देंगे और दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाएगा. शाम को चार से पांच बजे तक श्री झंडे जी का आरोहण होगा. श्री झंडे जी के आरोहण में सबसे मुख्य प्रक्रिया दर्शनी गिलाफ चढ़ाने की होती है.

देहरादून पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन प्लान: बिन्दाल से तिलक रोड़ और तालाब की ओर सभी प्रकार के चौपहिया व दुपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा. सहारनपुर चौक से दरबार साहिब की ओर कोई भी वाहन नहीं आएगा.

वहीं पीपल मण्डी चौक से हनुमान चौक और सहारनपुर चौक जाने वाले वाहनों को दर्शनी गेट होते हुए भेजा जायेगा. कांवली रोड़ गुरु राम राय स्कूल की ओर से कोई भी वाहन तालाब और दरबार साहिब की ओर नही जायेगा. बैण्ड बाजार की ओर से दरबार साहिब की ओर भी कोई वाहन नहीं आयेगा. वाहनों को तिलक रोड और मच्छी बाजार की ओर भेजा जायेगा.