महंगे शौक पूरे करने के लिए बन गया चोर, 11 गाड़ियों के साथ आरोपी अरेस्ट
आरोपी ने मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है. वर्तमान में कनखल, हरिद्वार में रहता है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 5:24 PM IST
देहरादून: थाना रायपुर पुलिस ने वाहन चोरी की अलग-अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से अलग-अलग स्थानों से चोरी किए गए 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं. आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. चोरी के बाद वाहनों को जंगल में छिपाकर हरिद्वार लौट जाता था.
बता दें रायपुर थाना क्षेत्र में 31 जुलाई 2026 को अजय कुमार और अनिल कुमार ने अलग-अलग स्थानों से अपनी स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिला सुराग: आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना रायपुर में पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर आसपास के करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक की पहचान हुई. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 अगस्त 2026 को महाराणा प्रताप चौक के आगे पेट्रोल पंप के पास से आरोपी राकेश डबराल को चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी ने देहरादून के अन्य इलाकों से भी वाहन चोरी की बात कबूल की. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखे गए 10 अन्य चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए. इस तरह कुल 11 वाहन बरामद हुए. साथ ही पुलिस जांच में सामने आया कि बरामद वाहनों में से दो वाहन नेहरू कॉलोनी और एक वाहन डालनवाला थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे. जिनके संबंध में पहले से मुकदमे दर्ज हैं. अन्य वाहनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
एसपी देहात जया बलूनी ने बताया आरोपी ने मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है. वर्तमान में कनखल, हरिद्वार में रहता है. वह अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया करता था. वह पहले सुनसान स्थानों पर खड़े वाहनों की रेकी करता था. मौका मिलते ही चोरी कर लेता था. पुलिस से बचने के लिए चोरी के वाहनों को जंगल में छिपा देता था. वापस हरिद्वार चला जाता था. बाद में वाहनों को जिले से बाहर ले जाकर बेचने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
पढे़ं- ऋषिकेश से राजकोट तक लाखों की चोरी, उत्तराखंड में आंध्र प्रदेश का शातिर गिरफ्तार
पढे़ं- बदरीनाथ चढ़ावा चोरी केस, आरोपी प्रमोद नौटियाल ने कबूला जुर्म, जानिये और क्या रहा खास