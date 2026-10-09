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देहरादून में नवरात्रि को लेकर पुलिस ने जारी रूट प्लान, यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था

ट्रैफिक जाम की समस्या ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: शारदीय नवरात्रि 2026 को देखते हुए देहरादून में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के लिए रूट प्लान जारी किया गया है. साथ ही सड़कों पर लोग गाड़ियां खड़ी न करें, उसके लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर रूट प्लान जारी: गौर हो कि आगामी 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. इसके बाद विजयदशमी का त्योहार भी है. ऐसे में नवरात्रि और त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है. जिसके तहत पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है.

ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि पर खरीदारी करने निकल रहे हैं, तो रूट डावर्जन प्लान देखने ही निकलें. वहीं, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. लिहाजा, वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहनों को पार्क करना होगा. बाजार में वाहनों की आवाजाही (फाइल फोटो- ETV Bharat) सहस्त्रधारा, रायपुर-राजपुर रोड, सुभाष रोड और डालनवाला क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग- काबुल हाऊस, नियर सर्वे चौक

मंगला देवी इंटर कॉलेज परिसर

मल्टीस्टोरेज पार्किंग कनक चौक

एमडीडीए कॉम्प्लेक्स घंटाघर चकराता रोड, जीएमएस रोड और गढ़ी कैंट से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग- जनपथ कॉम्प्लेक्स, बिंदाल

रेंजर्स ग्राउंड नियर बुद्धा चौक ईसी रोड, रिस्पना पुल, धर्मपुर, जोगीवाला, नेहरू कॉलोनी और 6 नंबर पुलिया आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग- रेंजर्स ग्राउंड, नियर बुद्धा चौक

तहसील चौक के सामने खाली मैदान

राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तहसील चौक सहारनपुर चौक, कांवली रोड, पटेल नगर और पथरीबाग आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग- पुराना बस अड्डा, नियर द्रोण होटल

पुलिस कार्यालय, नियर दून अस्पताल

नगर निगम कार्यालय परिसर अलग-अलग मार्गों और स्थानों से पलटन बाजार आने वाले दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग- गांधी इंटर कॉलेज, नियर पलटन बाजार

सीएनआई स्कूल, नियर पलटन बाजार शहर के अन्य बाजारों के लिए पार्किंग सुविधा- धर्मपुर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन रेसकोर्स क्षेत्र की पार्किंग में पार्क करेंगे. जहां पार्किंग क्षमता 100 वाहनों की होगी. नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में आने वाले लोग अपना वाहन जीएसटी ऑफिस के दाएं एवं बाएं लिंक रोड पर पार्क करेंगे. जिसकी पार्किंग क्षमता 30 होगी. प्रेमनगर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन दशहरा ग्राउंड की पार्किंग में पार्क करेंगे. जिसकी पार्किंग क्षमता 250 वाहनों की होगी. रायपुर शिव मंदिर बाजार में आने वाले लोग अपना वाहन माल देवता रोड की पार्किंग में पार्क करेंगे. जिसकी पार्किंग क्षमता 100 वाहनों की होगी. कहां होगी नो एंट्री प्लान? लोडिंग वाहनों के लिए दर्शनी गेट, तिलक रोड, भंडारी चौक, अंसारी मार्ग, तहसील चौक, डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी लोडिंग वाहन सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक पलटन बाजार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा. लोडिंग वाहनों को सुबह 10 बजे से पहले अपना लोडिंग और अनलोडिंग का काम समाप्त करना होगा. लोडिंग वाहनों के लिए वन वे व्यवस्था के अंतर्गत केवल राजा रोड से पीपल मंडी से दर्शनी गेट की ओर जा सकेगें. पलटन बाजार क्षेत्र में जिन व्यापारियों के प्रतिष्ठान है, उनके वाहनों को टोकन के माध्यम से बाजार में प्रवेश कराया जाएगा. अन्य वाहनों का बाजार में पूरी तरह से प्रवेश बंद होगा. यातायात के सामान्य रहने की स्थिति में विक्रम, ऑटो और ई-रिक्शा अपने निर्धारित रूट पर ही जाएंगे.