नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, निर्धारित समय तक बजेगा म्यूजिक

एसएसपी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर प्रतिष्ठानों में निर्धारित समय सीमा के बाद लाउड म्यूजिक ना बजाने के निर्देश दिए हैं.

Police New Year preparations
न्यूज ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस ने कसी कमर (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 29, 2025 at 8:26 AM IST

2 Min Read
देहरादून: न्यू ईयर के आगमन पर दून पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. एसएसपी अजय सिंह ने न्यू ईयर की तैयारियों को लेकर सभी होटल, संचालकों और आयोजकों के साथ बैठक कर प्रतिष्ठान में आयोजन से पहले फायर सेफ्टी ऑडिट और व्यवस्था करने के निर्देश दिए. निर्धारित समय सीमा के बाद लाउड म्यूजिक ना बजाने, अग्नि सुरक्षा उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में रखने और सेफ्टी नियमों के पालन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अपने प्रतिष्ठानों में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था कराए जाने और सुरक्षा की मद्देनजर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्देशित किया.

आगामी न्यू ईयर और 31 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी के लिए एसएसपी ने जनपद के सभी होटल संचालकों, आयोजकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान एसएसपी ने सभी प्रतिष्ठान स्वामियों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पहले से ही आवश्यक व्यवस्था करने और आयोजन स्थल पर सुरक्षा मानकों को समय से पूरा किए जाने के लिए सख्त हिदायत दी गई.

साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देने और अपने-अपने प्रतिष्ठानों में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था कराए जाने और सुरक्षा के मद्देनजर से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाने के सम्बंध में हिदायत दी गई. इसके साथ-साथ प्रतिष्ठानों में आने वाले विदेशों नागरिकों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसकी सूचना स्थानीय अभिसूचना इकाई को देना सुनिश्चित करें. अवैध गतिविधियों और हुड़दंग पर पूरी तरह से रोक लगाने, निर्धारित समय सीमा के बाद लाउड म्यूजिक न बजाने, अग्नि सुरक्षा उपकरणों को क्रियाशील स्थिति में रखने के लिए बताया गया.

इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील स्थिति में रखने और क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने से सम्बन्ध में बताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.सभी को अपने प्रतिष्ठानों में नियुक्त स्टाफ को भी आने-जाने वाले पर्यटकों के साथ शालीन व्यवहार रखने के लिए हिदायत दी गई. एसएसपी अजय सिंह ने बताया है न्यू ईयर का स्वागत पूर्ण हर्षोल्लास से करें, लेकिन इस दौरान शराब का सेवन कर वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर हुडदंग मचाने से बचें. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

