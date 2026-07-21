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दिव्यांशु जटराना हत्याकांड, 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, फरार अपराधियों पर होगा कुर्की एक्शन

देहरादून पुलिस ने दिव्यांशु जटराना मर्डर केस में अब तक आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की.

Divyanshu Jatrana murder case
दिव्यांशु जटराना मर्डर केस में अब तक आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 6:27 PM IST

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देहरादून: शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र दिव्यांशु जटराना हत्याकांड में पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने इस बहुचर्चित मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चरणों में आरोप पत्र दाखिल किया है. जबकि एक आरोपी को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है. वहीं 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन पर 25 हजार रुपए इनाम के साथ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है.

मामला 24 मार्च 2026 की रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के बाहर दो छात्र गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था. हॉकी, लोहे की रॉड और डंडों से हुए हमले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी 22 वर्षीय बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल दिव्यांशु को पहले नजदीकी अस्पताल और फिर दून अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने हत्या,आपराधिक षड्यंत्र और गैरकानूनी जमावड़े समेच गंभीर धाराओं में 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की थी.

मधुर खंडेलवाल, शिवम शर्मा, युवराज कुमार और अंकित भारद्वाज इन चारों के खिलाफ 15 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. साथ ही प्रहलाद राज, अंकुर सिंह, विनीत राज और रितिक राज के खिलाफ 20 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. वहीं आरोपी शांतनु को नैनीताल हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के कारण उसकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकी है. साथ ही 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन पर 25 हजार रुपए का इनाम के साथ उन पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

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