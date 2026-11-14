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देहरादून में छठ पूजा की तैयारियां, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में जानिए

देहरादून छठ डायवर्जन प्लान ( ETV Bharat )

देहरादून: छठ पूजा के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने 15 और 16 नवंबर के लिए यातायात और डाइवर्जन प्लान जारी किया है. नंदा की चौकी स्थित छठ पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है. साथ ही वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, देहरादून से सहसपुर और विकासनगर जाने वाले वाहनों को प्रेमनगर से न्यू एक्सप्रेस-वे होते हुए सिंघनीवाला की ओर भेजा जाएगा. देहरादून शहर से नंदा की चौकी छठ पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालु रांघड़वाला तिराहा और प्रेमनगर चौक होते हुए पूजा स्थल पहुंच सकेंगे.