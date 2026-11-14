देहरादून में छठ पूजा की तैयारियां, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में जानिए
Chhath Puja traffic plan: छठ पूजा के कार्यक्रमों को देखते हुए देहरादून में पांच जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 3:45 PM IST
देहरादून: छठ पूजा के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने 15 और 16 नवंबर के लिए यातायात और डाइवर्जन प्लान जारी किया है. नंदा की चौकी स्थित छठ पूजा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है. साथ ही वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं.
पुलिस के मुताबिक, देहरादून से सहसपुर और विकासनगर जाने वाले वाहनों को प्रेमनगर से न्यू एक्सप्रेस-वे होते हुए सिंघनीवाला की ओर भेजा जाएगा. देहरादून शहर से नंदा की चौकी छठ पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालु रांघड़वाला तिराहा और प्रेमनगर चौक होते हुए पूजा स्थल पहुंच सकेंगे.
भाऊवाला से प्रेमनगर जाने वाले वाहन सुद्धोवाला चौक, बालाजी धाम कट और ठाकुरपुर रोड होते हुए प्रेमनगर पहुंचेंगे. वहीं, बिधोली से प्रेमनगर जाने वाले वाहनों को नंदा की चौकी, सुद्धोवाला चौक, बालाजी धाम कट और ठाकुरपुर रोड से भेजा जाएगा. प्रेमनगर से झाझरा, सुद्धोवाला और बिधोली जाने वाले वाहनों के लिए ठाकुरपुर रोड और बालाजी धाम का रूट निर्धारित किया गया है. वहीं, धूलकोट तिराहे से भारी वाहनों को सिंघनीवाला की ओर डायवर्ट कर बड़ोवाला के रास्ते भेजा जाएगा.
पांच स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था
पुलिस की अपील, सार्वजनिक परिवहन का करें इस्तेमाल: पुलिस ने श्रद्धालुओं से निजी वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल न करने और विक्रम, ऑटो व सिटी बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है. नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर ट्रैफिक क्रेन से टोइंग की जाएगी. जिसके लिए 1500 रुपये जुर्माना निर्धारित है.
सार्वजनिक मार्गों, तिराहों और चौराहों पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखेगी. एंबुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस जैसे आवश्यक सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका जाएगा.
एसपी ट्रैफिक जया बलूनी ने बताया नंदा की चौकी और प्रेमनगर क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ने पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार डाइवर्जन प्लान में बदलाव किया जा सकता है. दून पुलिस ने लोगों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है.
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