ETV Bharat / state

रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड के बाद एक्शन, पब और बारों पर CCTV से नजर रखेगी पुलिस

पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिष्ठान स्वामियों को अपनी प्रॉपर्टी के एंट्री और आउटर प्वांइटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस पुलिस को उपलब्ध करना होगा. पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रखी जा रही है. इसको लेकर देहरादून एसएसपी की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए है.

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीते दिनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद पुलिस ने पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट में सख्ती बढ़ा दी. देहरादून पुलिस ने करीब ऐसे 50 पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट चिन्हित किए है, जिन पर पुलिस सीसीटीवी के जरिए नजर रखेगी. इसके लिए बकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा.

दरअसल, शहर में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने के लिए देहरादून एसएसपी ने कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए पर जोर दिया है. इसीलिए पब, बार, होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों व संचालकों के साथ देहरादून एसएसपी ने बैठक की.

बैठक में पुलिस को अधिकारियों को शहर के अलग-अलग पब, बार और होटल प्रतिष्ठान संचालकों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया. निर्देशों के तहत में पुलिस टीमों ने जनपद के प्रमुख पब, बार और होटल संचालकों से समन्वय स्थापित कर उनके प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी सिस्टम को पुलिस निगरानी तंत्र से जोड़ा जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर घटनाओं की तत्काल समीक्षा और जांच की जा सके. इसके लिए एसएसपी ने विशेष टेक्निकल टीम का गठन किया गया है.

एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जनपद के सभी प्रमुख होटल, बार और पब प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा किए जा रहे इस सकारात्मक प्रयास में अपना पूरा सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही बाकी बचे पब, बार, होटल और प्रतिष्ठान स्वामियों से समन्वय स्थापित करते हुए उनके सीसीटीवी कैमरों के एक्सेस प्राप्त किए जा रहे हैं.

पढ़ें---