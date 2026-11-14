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स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस ने किया भंडाफोड़, महिला गिरफ्तार

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देहरादून: राजधानी देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसका आज शनिवार 14 नवंबर को पुलिस ने भंडाफोड़ किया. इस मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार भी किया है. फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में सहस्त्रधारा रोड स्थित सनराइज स्पा सेंटर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस और AHTU की टीम ने स्पा संचालिका को गिरफ्तार किया है..