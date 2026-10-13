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फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, देहरादून में बैठकर विदेशियों को लगा रहे थे चूना, पांच आरोपी गिरफ्तार

फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश ( ETV Bharat )

पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल और लैपटॉप में एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करने के नाम पर विदेशी नागरिकों से 100 डॉलर कीमत का गिफ्ट कार्ड खरीदवाते थे. इसके बाद गिफ्ट कार्ड का नंबर या फोटो हासिल कर धोखाधड़ी करते थे. दरअसल, एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के नेतृत्व में राजपुर पुलिस ने 12 अक्टूबर देर रात को आर्चिड पार्क तरला नागल रोड स्थित एक फ्लैट में कार्रवाई की. मौके से 14 मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, एक आईपैड, पांच चार्जर और तीन लग्जरी वाहन बरामद किए गए. पुलिस ने आई-20, वरना और थार समेत तीन वाहनों को सीज किया है.