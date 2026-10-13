फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, देहरादून में बैठकर विदेशियों को लगा रहे थे चूना, पांच आरोपी गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने पांच ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया, जो देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशियों को ठग रहे थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 8:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि इसी फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था. देहरादून की थाना राजपुर पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया.
पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल और लैपटॉप में एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल करने के नाम पर विदेशी नागरिकों से 100 डॉलर कीमत का गिफ्ट कार्ड खरीदवाते थे. इसके बाद गिफ्ट कार्ड का नंबर या फोटो हासिल कर धोखाधड़ी करते थे. दरअसल, एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के नेतृत्व में राजपुर पुलिस ने 12 अक्टूबर देर रात को आर्चिड पार्क तरला नागल रोड स्थित एक फ्लैट में कार्रवाई की. मौके से 14 मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, एक आईपैड, पांच चार्जर और तीन लग्जरी वाहन बरामद किए गए. पुलिस ने आई-20, वरना और थार समेत तीन वाहनों को सीज किया है.
फर्जी नाम से विदेशी नागरिकों को करते थे कॉल: पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य अंग्रेजी नामों का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों से संपर्क करते थे. आरोपी गूगल वॉइस ऐप के माध्यम से कॉल कर लोगों को उनके मोबाइल या लैपटॉप में खराबी होने की बात बताते थे. इसके बाद समस्या ठीक करने और एंटीवायरस ऐप उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे 100 डॉलर का गिफ्ट कार्ड खरीदने को कहा जाता था.
पुलिस ने बताया कि गिफ्ट कार्ड मिलने के बाद आरोपियों की ओर से अधिकांश ग्राहकों को एंटीवायरस ऐप उपलब्ध नहीं कराया जाता था. आरोपी गिफ्ट कार्ड को कम कीमत पर दूसरे विदेशी नागरिकों को बेच देते थे और इस तरह ठगी करते थे. पुलिस के अनुसार गिरोह के निशाने पर मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के नागरिक थे.
नोएडा के कॉल सेंटर में काम कर चुका है मुख्य आरोपी: पूछताछ में मुख्य आरोपी आशीष नागर ने बताया कि वह पहले नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम करता था, जहां विदेशी नागरिकों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी की जाती थी. करीब तीन महीने पहले नौकरी छोड़कर वह देहरादून आ गया था. यहां उसने राजपुर क्षेत्र में फ्लैट किराये पर लेकर अपने साथियों के साथ फर्जी कॉल सेंटर शुरू कर दिया.
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने विदेशी नागरिकों के नाम से करीब पांच हजार मोबाइल नंबर खरीदे थे, वे इन नंबरों पर कॉल कर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. गिरोह कुछ समय तक एक स्थान पर कॉल सेंटर चलाने के बाद जगह बदल देता था, ताकि पुलिस और अन्य एजेंसियों की नजर से बच सके.
मेरठ और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं आरोपी: पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष नागर, अक्षत शर्मा, अंशु मुद्गल, राज सिंह और अभिनव सिंह के रूप में की है. इनमें चार आरोपी मेरठ और एक आरोपी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है.
थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया कि पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ थाना राजपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामले में बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है.
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