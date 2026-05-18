गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड, उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, झारखंड में आरोपी के घर की कुर्की
देहरादून पुलिस ने विक्रम शर्मा मर्डर केस के फरार आरोपी के झारखंड वाले घर पर हमला किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 18, 2026 at 9:03 PM IST
देहरादून: विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी के घर में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई. देहरादून पुलिस ने झारखंड पहुंचकर आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई की. घटना के बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए इनामी आरोपी लगातार फरार चल रहा है. हत्याकांड में पुलिस पहले ही एक इनामी आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. साथ ही अन्य फरार 5 आरोपियों के घरों की कुर्की के लिए भी न्यायालय से कुर्की वारंट प्राप्त किए जा रहे हैं.
मामले के मुताबिक, 13 फरवरी को देहरादून के राजपुर रोड स्थित जिम से बाहर आते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने गैंगस्टर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस संबंध में थाना डालनवाला में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे की जांच के दौरान घटना में झारखंड से आए आरोपियों की संलिप्तता सामने आई थी. जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देशन में गठित अलग-अलग पुलिस टीमों को झारखंड, बिहार आदि संभावित राज्यों में भेजा गया.
प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही जांच के दौरान प्रकाश में आए 6 अन्य आरोपी, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट और कुर्की वारंट प्राप्त किए गए. साथ ही आरोपियों के सभी संभावित स्थानों पर पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिशें दी गई. लेकिन आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. आरोपियों के लगातार फरार चलने पर पुलिस द्वारा सभी 6 आरोपियों पर 1-1 लाख का ईनाम भी घोषित किया गया था.
जिसके बाद 12 मई को देहरादून पुलिस और एसटीएफ की टीम की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से फरार चल रहे 1 इनामी आरोपी यशराज सिंह को गिरफ्तार किया. हालांकि, अन्य 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सम्भावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं.
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि, 17 मई को कोतवाली डालनवाला पुलिस टीम ने न्यायालय देहरादून से प्राप्त कुर्की वारंट में फरार चल रहे इनामी आरोपी आकाश कुमार प्रसाद निवासी जिला सिंहभूम, झारखंड के घर की कुर्की की कार्रवाई की. साथ ही बाकी 5 अपराधियों के घर की कुर्की के लिए आगे की कार्रवाई जारी है.
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