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उत्तराखंड NEET UG MBBS फेक सर्टिफिकेट केस, दो आरोपी और आए पुलिस के हाथ, अब तक 5 पकड़े गए

पुलिस की गिरफ्त में आए दो आरोपी. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में NEET (National Eligibility cum Entrance Test) UG 2025 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर MBBS में प्रवेश दिलाने के मामले में देहरादून पुलिस की एसआईटी ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय कुमार और गिरीश सिंह के रूप में हुई है. इस मामले में अब तक कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. साथ ही एसआईटी मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.