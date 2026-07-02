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देहरादून बैरागीवाला विनोद हत्याकांड, मुख्य आरोपी समेत तीन लोग हरियाणा से अरेस्ट, 6 पहले ही जा चुके जेल

देहरादून बैरागीवाला विनोद हत्याकांड में फरार चला रहा मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. दो अन्य आरोपी भी पुलिस के हाथ आए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 2, 2026 at 6:39 PM IST

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विकासनगर: देहरादून जिले में सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला में विनोद नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी. इस मामले में फरार मुख्य आरोपी पुलिस के हाथ आ गया. पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर अग्रीम कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि बैरागीवाला विनोद कुमार हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था. इस हत्याकांड की वजह से इलाके का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था. पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 13 जून 2026 की शाम बैरागीवाला में खेत में पानी चलाने को लेकर दो पक्षों के विवाद हो गया है. इस दौरान एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला भी किया था. इस हमले में विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था.

मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने धारा 103, 109, 191(2) एवं 3 (5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था. ​घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने कई पुलिस टीमों का गठन किया था. पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन मुख्य आरोपी अमन और उसके साथ पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अमन अपने साथियों के साथ हरियाणा में छिपा हुआ हैं.

उत्तराखंड पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हरियाणा के यमुनानगर हाईवे से इन तीनों आरोपियों अमन पुत्र मासूम (मुख्य आरोपी)​, सावेज पुत्र अल्लारक्खा​ और आजम पुत्र युनूस को गिरफ्तार किया. इस मामले में 6 आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी हैं. पहले जेल जा चुके आरोपियों के नाम रज्जाक, सलमान, जावेद, शहबाज, इम्तियाज और इन्तजार हैं. अब मुख्य आरोपी अमन सहित तीन अन्य की गिरफ्तारी के बाद कुल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.

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BAIRAGIWALA MURDER CASE
MURDER ACCUSED ARRESTED
देहरादून बैरागीवाला विनोद हत्याकांड
देहरादून मर्डर केस में गिरफ्तार
VINOD KASHYAP MURDER CASE

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