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घर से लाइसेंसी रिवाल्वर और कारतूस चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पड़ताल में पुलिस का ठनका माथा

देहरादून: डालनवाला क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का कोतवाली डालनवाला पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से घटना में चोरी की लाइसेंसी रिवाल्वर और कारतूस बरामद कर ली गई है. साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त नशे का आदी है, जिसके खिलाफ पहले भी 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

24 जुलाई को शैलेन्द्र सिंह त्यागी निवासी इंदर रोड डालनवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने निजी काम से घर से बाहर गए हुए थे.23 जुलाई को जब वे अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर की अलमारी का सेफ टूटा हुआ था और सेफ से उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस और सैफ में रखी हुई नकदी गायब थी. जिन्हें किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया था. तहरीर के आधार पर कोतवाली डालनवाला में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली डालनवाला पर पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से संदिग्धों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियां जमा की गई.