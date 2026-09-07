देहरादून पुलिस ने सात छात्रों को किया अरेस्ट, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग का आरोप, संस्थान से निष्कासन की तैयारी
सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वाले छात्रों के खिलाफ अब पुलिस खख्त हो गई है. पुलिस ने ऐसे सात छात्रों को किया अरेस्ट.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2026 at 8:06 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिधौली में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले सात छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक सभी गिरफ्तार युवक प्रेमनगर इलाके में एक निजी निजी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं. साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और संस्थान से निष्कासन के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान को रिपोर्ट भेज दी है.
जानकारी के मुताबिक छह सितंबर को कोतवाली प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि बिधौली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है. दोनों पक्ष सड़क पर एक-दूसरे के साथ मारपीट करते हुए हुड़दंग कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र और अधिक उग्र हो गए और दोबारा मारपीट पर उतारू हो गए.
एसएसपी दून की सख्ती से हुड़दंगियों पर दून पुलिस का एक्शन— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) September 7, 2026
सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वाले 07 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
गिरफ्तार सभी युवक निजी शिक्षण संस्थान के हैं छात्र
सभी युवकों के निष्कासन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान को पुलिस ने भेजी रिपोर्ट pic.twitter.com/r5jMzuOZtU
पुलिस का कहना है कि इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों के भी चोटिल होने की आशंका बन गई थी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के सात युवकों को धारा 170/126/135 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया.
छात्र हुए गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में
- आर्यन पाटनी (21)
- अभय कोहली (21)
- नैथन (21)
- कृष उपाध्याय (20)
- युग नागर (21)
- अर्पित तोमर (19)
- कवि अत्री (20) शामिल हैं.
सभी प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं.
थाना प्रेमनगर प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और मारपीट कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने के मामले को गंभीरता से लिया गया है. सभी सातों छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उनके निष्कासन के लिए संबंधित निजी शिक्षण संस्थान को रिपोर्ट भेजी गई है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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