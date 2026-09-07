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देहरादून पुलिस ने सात छात्रों को किया अरेस्ट, सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग का आरोप, संस्थान से निष्कासन की तैयारी

देहरादून: राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिधौली में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले सात छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक सभी गिरफ्तार युवक प्रेमनगर इलाके में एक निजी निजी शिक्षण संस्थान के छात्र हैं. साथ ही पुलिस ने इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और संस्थान से निष्कासन के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान को रिपोर्ट भेज दी है.

जानकारी के मुताबिक छह सितंबर को कोतवाली प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि बिधौली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है. दोनों पक्ष सड़क पर एक-दूसरे के साथ मारपीट करते हुए हुड़दंग कर रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र और अधिक उग्र हो गए और दोबारा मारपीट पर उतारू हो गए.

पुलिस का कहना है कि इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों के भी चोटिल होने की आशंका बन गई थी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के सात युवकों को धारा 170/126/135 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया.