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रंगदारी और फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, महिला समेत दो साथी की तलाश जारी, जानें पूरा मामला

देहरादून पुलिस ने जेल में बंद आरोपी के कहने पर अपने साथी के घर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया.

Firing accused arrested
रंगदारी और फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 9:05 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 9:52 PM IST

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देहरादून: रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोपी को तमंचे के साथ थाना प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के साथी ने जेल में अपने साथ बंद एक अन्य व्यक्ति से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी. पैसे ना देने पर व्यक्ति के घर पर आरोपी और उसके एक अन्य साथी ने धमकी भरा पत्र फेंककर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी पहले ही हत्या के दो अलग-अलग मुकदमों में जेल जा चुका है. आरोपी पर हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं के कई मुकदमे दर्ज हैं.

25 मई को थाना प्रेमनगर में सीमा राजपूत निवासी लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा और अमन ने आपराधिक षडयंत्र कर जेल में बंद उसके पति से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पीड़िता के घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. थाना प्रेमनगर पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फायरिंग करने वाले आरोपी अमन को बिधौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयोग देसी तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए.

रंगदारी और फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट (VIDEO-ETV Bharat)

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, वह नालापानी क्षेत्र में रहता है. नेहरु कॉलोनी और डालनवाला थाने में दर्ज हत्या के 2 अलग-अलग मुकदमों और थाना रायपुर पर दर्ज एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 4 से 5 साल जेल में सजा काट चुका है. कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था. जेल में उसकी मुलाकात कोतवाली पटेल नगर से हत्या के मुकदमे में बंद 2 आरोपी अर्जुन निवासी सोनीपत और संजय राजपूत निवासी ईस्ट होप टाउन से हुई थी, जो अपने एक अन्य साथी मंजीत की हत्या में जेल में बंद थे.

अमन ने बताया कि, संजय राजपूत और अर्जुन के बीच पहले अच्छी दोस्ती थी. लेकिन बाद में दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद भी अमन अक्सर अर्जुन से मिलने जेल जाता था. जहां उसकी मुलाकात अर्जुन की बहन दीपिका और विकास बलारा से हुई, जो अर्जुन से मिलने सोनीपत से आते थे. जेल में मुलाकात के दौरान एक बार अर्जुन ने अमन, विकास बलारा और दीपिका को बताया कि संजय के कहने पर ही उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मंजीत का मर्डर किया था. जिसके एवज में संजय ने उसे मोटी रकम देने का वादा किया था.

लेकिन हत्या की सुपारी देने के कारण पुलिस ने संजय को भी जेल भेज दिया. जिस कारण संजय उसे पैसे नहीं दे पाया. अब जेल में उसे (अर्जुन) अपनी जमानत के लिए पैसों की जरुरत है. जिसके लिए उसने संजय राजपूत से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और धमकी दी है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मरवा देगा.

पूछताछ में अमन ने बताया कि, एक अन्य दिन जेल में मिलने के दौरान अर्जुन ने बताया कि, संजय उसे पैसे नहीं दे रहा है. इसलिए तमंचे की व्यवस्था कर उसके घर पर फायर कर उसके घरवालों को डराओ. ऐसे में संजय से मिलने वाली रंगदारी के पैसों में से कुछ हिस्सा अमन, विकास और दीपिका को भी देगा. उधर, पुलिस के मुताबिक, आरोपी अमन को भी जेल से बाहर आने के बाद पैसों की आवश्यकता थी. जिसके लिए अमन काम करने के लिए राजी हो गया.

योजना के मुताबिक, अमन ने तमंचों और कारतूसों की व्यवस्था की. 20 मई 2026 की सुबह करीब 4 बजे अंधेरे में संजय राजपूत के घर लक्ष्मीपुर ईस्ट होप टाउन में जाकर आरोपी विकास बालरा ने एक धमकी भरी चिट्ठी फेंकी और अमन ने तमंचे से संजय के घर पर फायरिंग की. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए.

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल कि, घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही अर्जुन जिला कारागार में निरुद्ध है. विकास बलारा और दीपिका की तलाश जारी है. जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी.

बाइक चोरी का खुलासा: चमोली में भी पुलिस ने बाइक चोरियों के मामलों का खुलासा किया. चमोली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों का सफल खुलासा कर पांच लाख रुपये से अधिक कीमत की चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पुलिस ने नेपाल लिंक वाले एक संगठित वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बदरीनाथ धाम से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल को 24 घंटे के भीतर बरामद कर एक विधि-विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया है.
ये भी पढ़ें: जेल में बंद आरोपी ने मांगी ₹30 लाख की रंगदारी, घर के बाहर करवाई फायरिंग, दहशत में परिवार

Last Updated : June 10, 2026 at 9:52 PM IST

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