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रंगदारी और फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट, महिला समेत दो साथी की तलाश जारी, जानें पूरा मामला

देहरादून: रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोपी को तमंचे के साथ थाना प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के साथी ने जेल में अपने साथ बंद एक अन्य व्यक्ति से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी. पैसे ना देने पर व्यक्ति के घर पर आरोपी और उसके एक अन्य साथी ने धमकी भरा पत्र फेंककर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी पहले ही हत्या के दो अलग-अलग मुकदमों में जेल जा चुका है. आरोपी पर हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं के कई मुकदमे दर्ज हैं.

25 मई को थाना प्रेमनगर में सीमा राजपूत निवासी लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा और अमन ने आपराधिक षडयंत्र कर जेल में बंद उसके पति से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पीड़िता के घर पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. थाना प्रेमनगर पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फायरिंग करने वाले आरोपी अमन को बिधौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयोग देसी तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए.

रंगदारी और फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट (VIDEO-ETV Bharat)

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, वह नालापानी क्षेत्र में रहता है. नेहरु कॉलोनी और डालनवाला थाने में दर्ज हत्या के 2 अलग-अलग मुकदमों और थाना रायपुर पर दर्ज एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 4 से 5 साल जेल में सजा काट चुका है. कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था. जेल में उसकी मुलाकात कोतवाली पटेल नगर से हत्या के मुकदमे में बंद 2 आरोपी अर्जुन निवासी सोनीपत और संजय राजपूत निवासी ईस्ट होप टाउन से हुई थी, जो अपने एक अन्य साथी मंजीत की हत्या में जेल में बंद थे.

अमन ने बताया कि, संजय राजपूत और अर्जुन के बीच पहले अच्छी दोस्ती थी. लेकिन बाद में दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद भी अमन अक्सर अर्जुन से मिलने जेल जाता था. जहां उसकी मुलाकात अर्जुन की बहन दीपिका और विकास बलारा से हुई, जो अर्जुन से मिलने सोनीपत से आते थे. जेल में मुलाकात के दौरान एक बार अर्जुन ने अमन, विकास बलारा और दीपिका को बताया कि संजय के कहने पर ही उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मंजीत का मर्डर किया था. जिसके एवज में संजय ने उसे मोटी रकम देने का वादा किया था.