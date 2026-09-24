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पत्नी ने बनाया तलाक का मन तो पति ने कर दिया मर्डर, सिर और पेट में मारी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट

मोबाइल बंद कर फरार हो गया था पति: पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. घटना के बाद मृतका काजल का आरोपी पति धीरज अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था. मृतका के भाई की तहरीर पर क्लेमेंटाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

26 साल की पत्नी को मारी थी गोली: पुलिस के मुताबिक 21 सितंबर की सुबह 112 कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि धीरज की अपनी पत्नी काजल से हाथापाई हुई और गोली लगने से उसकी मौत हो गई. सूचना पर क्लेमेंटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 26 वर्षीय काजल पत्नी धीरज पंवार मृत अवस्था में मिली. महिला के सिर और पेट पर गोली के निशान थे.

315 बोर का तमंचा भी मिला: पुलिस ने आरोपी की निशानेदाही पर हत्या के लिए इस्तेमाल किए 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और घटना के समय पहनी गई खून लगी शर्ट बरामद कर ली है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए विस्तार से बताया कि आरोपी धीरज को करीब एक महीने जानकारी मिली गई थी कि उसकी पत्नी उससे तलाक लेने की तैयारी कर रही है. इसके बाद ही धीरज ने अपनी पत्नी के मर्डर का प्लान बनाया.

देहरादून : राजधानी देहरादून के क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले का आज गुरुवार 24 सितंबर को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. पति ने ही अपनी पत्नी को गोली मारी थी. हत्या के पीछे पत्नी की तरफ से तलाक लेने की बात सामने आई हैं.

26 साल की काजल की देहरादून में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. (ETV Bharat)

23 सितंबर को पुलिस के हाथ आया आरोपी: एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर थाना क्लेमेंटाउन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था और वह घटना के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया था. सुरागरसी और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने 23 सितंबर को क्लेमेंटाउन क्षेत्र से धीरज पंवार को गिरफ्तार कर लिया.

पत्नी से विवाद के बाद बनाई हत्या की योजना: पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका काजल से कई साल पहले विवाह हुआ था और दोनों के दो बच्चे हैं. शादी के बाद से वह पत्नी और बच्चों के साथ सुभाषनगर में पत्नी के मायके में रह रहा था. पिछले करीब एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

बच्चों से भी मिलने से नहीं दे रही थी पत्नी: आरोपी के अनुसार पिछले तीन महीने से पत्नी उसे घर में प्रवेश नहीं करने दे रही थी और बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही थी. करीब एक महीने पहले धीरज को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी उससे तलाक लेने की तैयारी कर रही है, जिससे वह काफी डिप्रेशन में आ गया था. इसके बाद उसने पत्नी की हत्या की योजना बनाई.

सहारनपुर से खरीदा था देशी तमंचा: पुलिस के अनुसार आरोपी ने सहारनपुर से देसी तमंचा खरीदा और घटना से एक रात पहले देहरादून पहुंचकर घटनास्थल के पास निर्माणाधीन भवन में छिपकर रैकी की. आरोप है कि 21 सितंबर की सुबह मौका देखकर धीरज ने घर का टीन का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया. इसके बाद बिस्तर पर सो रही काजल पर दो गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया.

आरोपी पति धीरज के अपनी पत्नी के साथ रिलेशन खराब चल रहे थे और पिछले कुछ समय से पत्नी ने दूरी बना रखी थी. साथ ही आरोपी पति को शक का था कि उसकी पत्नी का किसी ओर के साथ अफेयर चल रहा है. इसी के चलते वह अपनी पत्नी की रेकी कर रहा था.

-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-

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