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देहरादून नाबालिग लड़की किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा, पीड़िता की मां समेत चार लोग अरेस्ट, जानिए पूरा मामला

देहरादून: राजधानी देहरादून में बीती पांच जुलाई को नाबालिग लड़की के कथित किडनैपिंग मामले में पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि जिस महिला ने अपना 15 साल का नाबालिग बेटी के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी ने आर्थिक तंगी के चलते बेटी का डेढ़ लाख रूपए में सौदा कर दिया था. पूरी रकम नहीं मिलने और पकड़े जाने के डर से उसने किडनैपिंग की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

पुलिस ने नाबालिग को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सकुशल बरामद करते हुए उसकी मां समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले का खुसाला करते हुए बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पांच जुलाई को अपनी नाबालिग बेटी के किडनैपिंग की सूचना दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की. साथ ही नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन भी किया गया.

पुलिस टीम ने मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग के मुजफ्फरनगर में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर मनीष और लवी कुमार को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया. पूछताछ में लवी कुमार ने बताया कि उसने पिंकी मलिक के माध्यम से नाबालिग को उसकी मां से डेढ़ लाख रुपए में खरीदा था. उसके बाद में उसने युवती को विवाह कराने के उद्देश्य से दो लाख रुपये में मनीष को बेच दिया.