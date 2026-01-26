महंगे शौक और जल्दी पैसे कमाने का लालच, डिलीवरी बॉय ने दिया खतरनाक काम को अंजाम
देहरादून पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया.
देहरादून: रायपुर क्षेत्र में हुई चेन स्नेचिंग की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए थाना रायपुर पुलिस ने ई-ग्रोसरी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया. आरोपी ग्रोसरी सामान की डिलीवरी के दौरान आते-जाते अकेले जा रही महिलाओं की रेकी करता था. साथ ही अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए आरोपी ने कई लोगों से उधार लिया था और अपने ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था.
पुलिस के मुताबिक, 25 जनवरी को गणेश दत्त बहुगुणा निवासी नथुवावाला ढांग रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी माता कुंती देवी 25 जनवरी की सुबह के समय अपने रिश्तेदारों के यहां खैरी खादर की ओर पैदल जा रही थीं. इस दौरान एक बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति ने उनका पीछा करते हुए शिव मंदिर ढांग से नीचे जाने वाले रास्ते पर अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गया. पीड़ित की तहरीर के आधार अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर से थाना रायपुर पर अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास आने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया. पुलिस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई के दौरान के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने घटना में शामिल आरोपी सचिन को बद्रीश कॉलोनी के पास जंगल से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में छीना गया मंगलसूत्र बरामद हुआ.
थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रिंग रोड स्थित ई-ग्रोसरी की एजेंसी में काम करता है. जिससे पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा कई लोगों से उधार लाया था, जिसे उतारने और जल्दी पैसा कमाने के लालच में उसके द्वारा स्नेचिंग की योजना बनाई. जिसके बाद ग्रोसरी की डिलीवरी के दौरान आते जाते अकेली जाती महिलाओं की रेकी करने लगा. 25 जनवरी की सुबह काम पर जाते समय उसे नाथुवावाला ढांग क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला अकेले जाती हुई दिखाई दी. जहां आरोपी ने मौका देखकर बुजुर्ग महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गया. साथ ही आरोपी घटना में छीने गए मंगलसूत्र को बेचने की फिराक में था, पर उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
