रेलवे की भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया नकलची, देहरादून पुलिस ने किया अरेस्ट, हरियाणा से जुड़े तार

पुलिस-प्रशासन की सख्ती के बाद भी नकल माफिया बाच नहीं आ रहे है. देहरादून पुलिस ऐसे ही एक नकलची को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया.

dehradun
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 4:50 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 5:11 PM IST

देहरादून: भारतीय रेलवे बोर्ड की केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने के प्रयास का मामला सामने आया है. इस मामले में देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है. आरोपी के पास से परीक्षा में नकल के लिए लाई गई पर्ची बरामद की गई. आरोपी ने पूछताछ में कई और लोगों को नाम भी बताए है, जिनके बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है.

बताया जा रहा है कि परीक्षा पास करवाने के लिए आरोपी से हरियाणा में एक व्यक्ति चार रुपए से चार लाख रुपए में डील हुई थी. नकल प्रकरण के तार हरियाणा से जुडे होने की जानकारी मिली है. फिलहाल पुलिस आरोपी के सभई लिंक खंगालने में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक दो दिसंबर को यशवीर निवासी पुरौला जिला उत्तरकाशी (वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर) ने कोतवाली पटेल नगर पर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि दो दिसंबर को आईकैट सोल्यूशन परीक्षा केन्द्र सहारनपुर रोड पटेल नगर देहरादून में भारतीय रेलवे बोर्ड की केंद्रीय ऑनलाइन परीक्षा कराई गई. इस दौरान द्वितीय पाली की परीक्षा में 22 साल के अभ्यर्थी विवेक निवासी हरियाणा की परीक्षा कक्ष में गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई.

वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि शक के आधार पर उन्होंने विवेक की तलाशी ली, तभी आरोपी के पास से एक नकल पर्ची बरामद हुई, जो परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए अपने साथ लाया था. वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर की शिकायत पर कोतवाली पटेल नगर में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि परीक्षा में पास कराने के लिए हरियाणा में शर्मा नाम के एक व्यक्ति से उसकी चार लाख रुपए में डील हुई थी. आरोपी शर्मा ने परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर तीन व्यक्तियों की पहचान बताते हुए उनसे मिलने के लिए कहा था. परीक्षा से पहले परीक्षार्थी उन तीनों लोगों से मिला भी था.

आरोप है कि परीक्षा से पहले उन व्यक्तियों ने परीक्षार्थी के मोबाइल पर एक एप डाउनलोड करते हुए एप के माध्यम से परीक्षा से सम्बन्धित उत्तर उसे एक पर्ची पर लिख कर दिए थे, जिसे वह अपने जैकेट के आस्तीन में छिपाकर अन्दर ले गया था, लेकिन परीक्षा कक्ष में हुई चैकिंग के दौरान पकड़ा गया.

कोतवाली पटेल नगर प्रभारी चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि इस मामले में किसी संगठित गैंग का शामिल होना और नकल के लिए प्राइवेट मैसेंजर एप का प्रयोग किया जाना सामने आया है. साथ इस मामले में जुडे सभी पहलुओं और आरोपी से जुडे सभी लिंको पर पुलिस द्वारा गहनता से विवेचना की जा रही है.

Last Updated : December 3, 2025 at 5:11 PM IST

