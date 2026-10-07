₹40 लाख लैंड फ्रॉड मामले में डेढ़ साल बाद एक्शन, इनामी आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 8:57 PM IST
देहरादून: रायपुर थाना पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में डेढ़ साल से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के दो इनामी आरोपियों को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया. आरोपियों पर बैंक में बंधक संपत्ति का सौदा कर महिला से 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.
पुलिस के मुताबिक, 28 अप्रैल 2025 को नेसविला रोड निवासी लक्ष्मी अग्रवाल ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि, अमन विहार निवासी उर्मिला शर्मा ने मार्च 2023 में राजपुर क्षेत्र स्थित अपनी जमीन का सौदा 45 लाख रुपए में तय किया था. सौदे के तहत लक्ष्मी ने उर्मिला को 40 लाख रुपए दे दिए.
लेकिन बाद में जानकारी मिली कि संबंधित जमीन पहले से ही बैंक में बंधक थी और उस पर 18 लाख रुपए का लोन लिया गया था. इसके बावजूद जमीन बेचने के नाम पर रकम ली गई. इसके बाद उर्मिला शर्मा फरार हो गई. जिसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल की शिकायत के आधार पर रायपुर थाने में धारा 420, 120बी और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
जांच के दौरान उर्मिला शर्मा के पति सुभाष चंद्र शर्मा और बेटे दीपक शर्मा की भी संलिप्तता सामने आई. तब से तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. लंबे समय से फरार रहने पर एसएसपी देहरादून ने तीनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.
एसएसपी के निर्देश पर रायपुर पुलिस ने वांछित और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर सुरागरसी-पतारसी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जानकारी जुटाई. पुलिस को आरोपियों के शामली, उत्तर प्रदेश में छिपे होने की सूचना मिली. इसके बाद टीम ने दबिश देकर सुभाष चंद्र शर्मा और दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया.
पूछताछ में दोनों ने बताया कि मुख्य आरोपी उर्मिला शर्मा की पहली ही मौत हो चुकी है. पुलिस ने उसकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज भी आरोपियों से प्राप्त किए हैं. गिरफ्तार दोनों आरोपी मूल रूप से सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और वर्तमान में अमन विहार, सहस्रधारा रोड, रायपुर में रह रहे थे. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.
-संजीत कुमार, रायपुर थाना प्रभारी-
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