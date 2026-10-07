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₹40 लाख लैंड फ्रॉड मामले में डेढ़ साल बाद एक्शन, इनामी आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

₹40 लाख लैंड फ्रॉड मामले में डेढ़ साल बाद एक्शन ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: रायपुर थाना पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में डेढ़ साल से फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के दो इनामी आरोपियों को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया. आरोपियों पर बैंक में बंधक संपत्ति का सौदा कर महिला से 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप है. पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है.