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कोबरा गैंग का सरगना निकला विदेशी, दिल्ली से गिरफ्तार, एक साल पहले पासपोर्ट और वीजा हो चुका है खत्म

उत्तराखंड की देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने कोबरा गैंग के मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

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कोबरा गैंग मुख्य आरोपी गिरफ्तार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 3:24 PM IST

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देहरादून: कोबरा गैंग के नशा तस्करी के मुख्य आरोपी जॉन उर्फ जोसेफ उर्फ मॉरिस उर्फ एनडी ब्रदर को देहरादून पुलिस ने मालवीय नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया है. देहरादून में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टी और अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में अध्ययन छात्र कोबरा गैंग के मुख्य सरगना के सॉफ्ट टारगेट रहते है. दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि कई प्रदेशों के कई नामचीन शिक्षण संस्थानों के छात्र के नाम सामने आए है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी का पासपोर्ट व वीजा का दिसंबर 2025 में खत्म होने और उसके बिना वैध पासपोर्ट व वीजा के अवैध रूप से दिल्ली में रहने की जानकारी भी पुलिस टीम को मिली है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

बता दे कि बुधवार रात को पुलिस टीम ने जोहड़ी रोड पर स्थित पुरानी मजार के पास चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी जावेद आलम को 11.77 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर पर एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया.

पूछताछ में आरोपी जावेद आलम ने बताया कि वह मादक पदार्थो को विशेष कर शहर में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टी और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सप्लाई करता है. उसे कोकीन जॉन उर्फ जोसेफ नाम के व्यक्ति, जो कि दिल्ली में रहता है, उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है.

आरोपी से पूछताछ के आधार पर सामने आए आरोपी जॉन उर्फ जोसेफ को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मालवीय नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी जॉन उर्फ जोसेफ द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए कई नाम रखे हुए हैं. वह मूल रूप से REPUBLIC OF COTE D IVOIRE (AFRICA) का मूल निवासी है और पिछले दो साल से दिल्ली में मालवीय नगर में रह रहा है.

कोकीन से होने वाली मोटी कमाई के कारण वह दिल्ली से कोकीन की सप्लाई अपने पैडलरों के माध्यम से देश के अलग-अलग स्थानों में करता है. कुछ दिन पहले उसके द्वारा अपने एक पेडलर जावेद आलम को कोकीन बेची गई थी और देहरादून में आयोजित होने वाली पार्टियों व कॉलेज के युवा छात्र-छात्राओं को सप्लाई करने के लिए बताया गया था.

जावेद आलम के माध्यम से वह पहले में भी देहरादून व उसके आसपास के शहरों में कोकीन की सप्लाई कर चुका है. साथ ही आरोपी के पासपोर्ट और वीजा के दिसंबर 2025 में खत्म होने और उसके बिना वैध पासपोर्ट व वीजा के अवैध रूप से दिल्ली में रहने की जानकारी भी पुलिस टीम को जानकारी मिली है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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COCAINE SMUGGLER ARRESTED
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