12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, ₹50 हजार का जुर्माना
देहरादून POCSO कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 8:13 PM IST
देहरादून: छह साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी गुलफाम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
सहेली के साथ घूमने गई थी 12 साल की बच्ची: मामला 12 जनवरी 2020 का है. उस दिन दो नाबालिग सहेलियां तपोवन ईश्वर विहार रोड की तरफ घूमने गई थीं. उनके साथ एक युवक भी था. आरोप था कि युवक एक बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी बच्ची के साथ गुलफाम नाम के युवक ने दुष्कर्म किया. घटना के बाद दोनों बच्चियां डर और शर्म के कारण घर से दूर चली गई थीं. बाद में परिजनों ने उन्हें जंगल की तरफ से तलाश कर घर पहुंचाया.
अगले दिन रायपुर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर: 13 जनवरी 2020 को एक बच्ची की मां ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने गुलफाम और दूसरे युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान दोनों बच्चियों के बयान दर्ज किए गए और उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच में एक युवक के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया, जबकि गुलफाम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया.
पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट बने अहम साक्ष्य: मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए. इनमें पीड़िता की मां, दोनों नाबालिग बच्चियां, जांच अधिकारी और मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर शामिल थीं.
पीड़िता ने अदालत में बताया कि, गुलफाम उसे अपने साथ ले गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध दो से तीन बार दुष्कर्म किया था. अदालत ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया. बचाव पक्ष ने शुरुआती बयानों में दुष्कर्म का आरोप स्पष्ट नहीं होने समेत अन्य दलीलें दीं, लेकिन अदालत ने इन्हें स्वीकार नहीं किया.
20 साल की सजा, जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद: अदालत ने गुलफाम को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साथ ही पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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