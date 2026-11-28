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12 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, ₹50 हजार का जुर्माना

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देहरादून: छह साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी गुलफाम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पॉक्सो) मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.

सहेली के साथ घूमने गई थी 12 साल की बच्ची: मामला 12 जनवरी 2020 का है. उस दिन दो नाबालिग सहेलियां तपोवन ईश्वर विहार रोड की तरफ घूमने गई थीं. उनके साथ एक युवक भी था. आरोप था कि युवक एक बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी बच्ची के साथ गुलफाम नाम के युवक ने दुष्कर्म किया. घटना के बाद दोनों बच्चियां डर और शर्म के कारण घर से दूर चली गई थीं. बाद में परिजनों ने उन्हें जंगल की तरफ से तलाश कर घर पहुंचाया.