दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त, पुलिस की थ्योरी को पीड़िता की मां ने बताया गलत

अदालत में आरोपी हुआ दोषमुक्त, पीड़िता ने पुलिस की कहानी को ठहराया गलत, कराए थे कोरे कागज पर हस्ताक्षर.

Rape accused acquitted
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त (PHOTO-ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 3:17 PM IST

देहरादून: पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गाजी अब्बास को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है. अदालत में पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस की कहानी को पूरी तरह खारिज कर दिया. मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आरोप साबित नहीं हो सके. साथ ही पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे और पुलिस के दबाव में उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने 29 अक्टूबर 2024 को थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी और काफी तलाशने पर वह भगत सिंह कॉलोनी में गाजी अब्बास नाम के युवक के कमरे में मिली. इसके बाद पुलिस जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करते हुए दावा किया गया था कि आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया है.

अदालत में पीड़िता की मां ने गवाही देते हुए कहा कि पीड़िता पढ़ी-लिखी नहीं है और पुलिस ने थाने में उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे. उन्हें पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है. साथ ही बताया कि, उनकी बेटी सहेली के घर पढ़ने गई थी और देर हो गई थी. गाजी अब्बास से उनकी कोई दोस्ती नहीं थी और ना ही वह कभी उसके कमरे पर गई है. पुलिस के दबाव में उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता किशोर रावत ने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने पुलिस की कहानी का समर्थन करने से इनकार कर दिया. साथ ही मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आरोप साबित नहीं हो सके. इसके बाद अदालत ने आरोपी गाजी अब्बास को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है.

