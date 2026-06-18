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अजब गजब! चोरी के गहनों पर लिया गोल्ड लोन, दो शातिर गिरफ्तार

देहरादून: पटेल नगर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने खुलासा किया है. साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में चोरी की गई करीब 6 लाख रुपये मूल्य की ज्वेलरी बरामद हुई है. आरोपियों ने चोरी की गई ज्वेलरी को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया था. गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पर पहले में आपराधिक घटनाओं के आधा मुकदमे दर्ज हैं.

बता दें 16 जून 2026 को कामनी देवी निवासी हरबंजवाला ने कोतवाली पटेल नगर पर शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ली है. तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पटेल नगर स्तर से पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटना स्थल, उसके आस-पास और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से संदिग्धों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी जुटाई. जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चोटियाबाबा मन्दिर पट्टियों पटेल नगर के पास से दो आरोपी शुभम पवांर उर्फ गोलू और सोनू उर्फ सादिक को घटना में चोरी की गई अंगूठी, नगदी व घटना में प्रयोग स्कूटी सहित गिरफ्तार किया.