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देहरादून दिनदहाड़े फायरिंग मामला, दोनों पक्षों पर मुकदमा, 4 आरोपी गिरफ्तार

देहरादून: पटेल नगर क्षेत्र में छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में दून पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर लाठी-डंडों से मारपीट और फायरिंग कर आमजन की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में 11 नामजद युवकों समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. वहीं, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है.

पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने पटेलनगर क्षेत्र में फायरिंग की है. जिसमें एक युवक घायल हो गया है. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेलनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई. घायल युवक साहिल को उसके साथियों ने उपचार के लिए महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया.

सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था. जिसके चलते पहले मारपीट और बाद में फायरिंग की घटना हुई. पुलिस के अनुसार, एक पक्ष से सुजल, अंशुल, आदित्य, आर्यन, विशाल, दक्ष, साहिल और अन्य युवकों ने दूसरे पक्ष के गुरमीत, रमन, अमन और रोहित के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और उनके वाहन में तोड़फोड़ की. इसके बाद दूसरे पक्ष से गुरमीत और उसके साथियों ने आईटीएस कॉलेज के पास पहले फायरिंग की. पुलिस का कहना है कि जब पहले पक्ष के युवकों ने कार सवार युवकों का पीछा किया तो शिमला बाईपास रोड स्थित सेंट ज्यूडस चौक के पास दोबारा फायरिंग की गई, जिसमें साहिल को गोली लग गई.

घटना के दौरान सार्वजनिक स्थान पर गोली चलने और मारपीट होने से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सड़क से गुजर रहे लोगों में भी दहशत फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया है.