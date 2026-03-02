ETV Bharat / state

देहरादून पासपोर्ट कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने खंगाला पूरा दफ्तर

देहरादून पासपोर्ट कार्यालय को ई मेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने संभाला मोर्चा

DEHRADUN PASSPORT OFFICE BOMB
पासपोर्ट कार्यालय को खंगालते बम निरोधक दस्ता के कर्मचारी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 2, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित पासपोर्ट कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ई मेल के जरिए पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जिस पर आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस के कान खड़े गए. पुलिस के आला अधिकारी तत्काल डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे परिसर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला.

देहरादून पासपोर्ट ऑफिस को मिली थी उड़ाने की धमकी: जानकारी के मुताबिक, सोमवार यानी 2 मार्च को देहरादून पासपोर्ट ऑफिस से पुलिस को एक सूचना मिली. जिसमें बताया गया कि अज्ञात व्यक्ति ने ई मेल भेजकर पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी. यह सूचना मिलते ही देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस के उच्चाधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने मोर्चा संभालते हुए डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया.

DEHRADUN PASSPORT OFFICE BOMB
खंगाला गया पासपोर्ट कार्यालय (फोटो सोर्स- Police)

डॉग स्क्वाड और बीडीएस ने खंगाला पूरा परिसर: मौके पर पुलिस ने तत्काल पासपोर्ट ऑफिस परिसर को खाली कराया. जिसके बाद डॉग स्क्वाड और बीडीएस यानी बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ पूरे परिसर को खंगाला. इस दौरान हर चीज की बारीकी से चेकिंग की गई, लेकिन चेकिंग के दौरान टीम को किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई. जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली.

DEHRADUN PASSPORT OFFICE BOMB
देहरादून पासपोर्ट कार्यालय में बम धमकी से हड़कंप (फोटो सोर्स- Police)

तमाम जिला न्यायालयों को मिल चुकी धमकी: बता दें कि पिछले महीने एक के बाद एक मेल के जरिए उत्तराखंड के तमाम जिला न्यायालयों को उड़ाने की धमकी दी गई थी. जिसका सिलसिला नैनीताल जिला न्यायालय से शुरू हुआ था. जो उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून समेत तमाम जिला न्यायालयों तक पहुंचा. इतना ही नहीं नैनीताल हाईकोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिली थी. हालांकि, जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला. जो संदिग्ध और विस्फोटक हो. इस मामले में जांच जारी है.

