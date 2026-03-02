ETV Bharat / state

देहरादून पासपोर्ट कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने खंगाला पूरा दफ्तर

पासपोर्ट कार्यालय को खंगालते बम निरोधक दस्ता के कर्मचारी ( फोटो सोर्स- Police )