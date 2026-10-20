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सीएम के सामने न काम आये सेंसर, फेल हुआ रिमोट, देहरादून में बमुश्किल जला रावण

देहरादून दशहरा कार्यक्रम ( ETV Bharat )

खास बात यह थी कि रावण दहन के लिए रिमोट और सेंसर की व्यवस्था की गई थी, मगर ऐन मौके पर इन्होंने काम नहीं किया.जिसके बाद रावण दहन के लिए अन्य व्यवस्थाओं पर काम किया गया. आखिर में मैन्युअली तरीके से रावण का दहन किया गया.