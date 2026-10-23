पलटन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों की नो एंट्री, जानिए इसकी वजह
पलटन बाजार के व्यापारियों को लोडिंग-अनलोडिंग का काम सुबह 11 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद करने कहा गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 4:44 PM IST
देहरादून: त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. इसी कड़ी में पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, शहर के प्रमुख बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर रेहड़ी-ठेली और आवागमन बाधित करने वाले अन्य अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में आज पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. इसमें त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में भीड़ प्रबंधन, सुगम यातायात और आमजन की सुरक्षा करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
सुबह 11 बजे से पहले करनी होगी लोडिंग-अनलोडिंग: एडीएम केके मिश्रा ने निर्देश दिए कि पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. व्यापारियों से कहा गया है कि वे लोडिंग-अनलोडिंग का काम सुबह 11 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद ही करें. संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई: प्रशासन पलटन बाजार सहित शहर के अन्य व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा. दुकानों के बाहर सामान रखने, रेहड़ी-ठेली लगाने और पैदल आवागमन में बाधा पैदा करने वाले अन्य अतिक्रमणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी करेंगी.
व्यापारियों से सहयोग की अपील: एडीएम केके मिश्रा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के बाहर अनावश्यक सामान न रखें. बाजार में पैदल चलने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा त्योहारों के दौरान बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, ऐसे में आपातकालीन परिस्थितियों में आवागमन के लिए रास्ते खुले रखना जरूरी है.
उन्होंने कहा पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. व्यापारियों से कहा गया है कि वे लोडिंग-अनलोडिंग का काम सुबह 11 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद ही करें. संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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