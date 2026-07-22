ETV Bharat / state

देहरादून-मसूरी वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी भी बंद, पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर, प्रशासन अलर्ट

बारिश के कारण पहाड़ों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. सबसे दिक्कत इस वक्त मसूरी-देहरादून मार्ग पर आ रही हैं.

Etv Bharat
देहरादून-मसूरी वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी भी बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को देहरादून से जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता किमाड़ी मार्ग भी बंद हो गया है. हालांकि मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर यातायात आंशिक रूप से संचालित हो रहा है. यदि फिर से तेज बारिश होती है तो मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है. ऐसे में मसूरी के लोगों की चिंता बढ़ना लाजिमी है.

दरअसल, बारिश के कारण किमाड़ी मार्ग पर लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा है. इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील है कि वो इस मार्ग का इस्तेमान न करें. जानकारी के अनुसार किमाड़ी रोड पर कई स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं और सड़क पर मलबा आने का सिलसिला जारी है. खतरे को देखते हुए मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर जमा मलबा और पत्थर हटाने में जुटी हुई है.

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद ही यातायात बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड क्षेत्र में भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. यहां पहाड़ी कमजोर होने के कारण समय-समय पर मलबा सड़क पर आ रहा है, जिसे विभाग द्वारा लगातार साफ किया जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित न हो.

बारिश के इस दौर में किमाड़ी मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और केवल प्रशासन द्वारा जारी सूचना के आधार पर ही यात्रा करें.

पढ़ें---

TAGGED:

MUSSOORIE KIMADI ROAD CLOSED
LANDSLIDE IN MUSSOORIE
देहरादून मसूरी वैकल्पिक मार्ग
किमाड़ी मार्ग भी लैंडस्लाइड
DEHRADUN MUSSOORIE KIMADI ROUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.