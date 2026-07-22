ETV Bharat / state

देहरादून-मसूरी वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी भी बंद, पहाड़ से लगातार गिर रहे पत्थर, प्रशासन अलर्ट

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को देहरादून से जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता किमाड़ी मार्ग भी बंद हो गया है. हालांकि मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर यातायात आंशिक रूप से संचालित हो रहा है. यदि फिर से तेज बारिश होती है तो मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है. ऐसे में मसूरी के लोगों की चिंता बढ़ना लाजिमी है.

दरअसल, बारिश के कारण किमाड़ी मार्ग पर लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा है. इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील है कि वो इस मार्ग का इस्तेमान न करें. जानकारी के अनुसार किमाड़ी रोड पर कई स्थानों पर भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं और सड़क पर मलबा आने का सिलसिला जारी है. खतरे को देखते हुए मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर जमा मलबा और पत्थर हटाने में जुटी हुई है.

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद ही यातायात बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर मसूरी-देहरादून मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड क्षेत्र में भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. यहां पहाड़ी कमजोर होने के कारण समय-समय पर मलबा सड़क पर आ रहा है, जिसे विभाग द्वारा लगातार साफ किया जा रहा है ताकि यातायात प्रभावित न हो.