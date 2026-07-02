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देहरादून में स्पेशल फूड मार्केट किए जा रहे विकसित, एक छत के नीचे मिलेंगे पसंदीदा व्यंजन

देहरादून: राजधानी देहरादून में नगर निगम में अब स्ट्रीट फूड को नई पहचान देने की तैयारी है. नगर निगम शहर में थीम आधारित स्पेशल फूड बाजार विकसित करने जा रहा है,जहां हर बाजार एक खास व्यंजन के नाम से जाना जाएगा. मोमो जोन से लेकर चाट, चाइनीज, पहाड़ी, शुद्ध शाकाहारी और नॉनवेज फूड मार्केट तक जाना जाएगा.

दरअसल, राजधानी देहरादून में स्ट्रीट फूड को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है.शहर में अलग-अलग थीम पर आधारित फूड बाजार विकसित किए जाएंगे, ताकि सड़क किनारे लगने वाले फूड स्टॉल एक तय स्थान पर संचालित हो सकें. नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडेय के मुताबिक, सबसे पहले शहर में मोमो जोन विकसित करने की योजना है. जिसके लिए ऐसी जगह तलाश की जा रही है, जहां युवाओं की आवाजाही ज्यादा हो, इससे अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या कम होगी, वहीं लोगों को एक व्यवस्थित फूड डेस्टिनेशन भी मिलेगा.

नगर निगम की योजना सिर्फ मोमो तक सीमित नहीं है.अलग-अलग थीम वाले बाजारों में कहीं सिर्फ चाट का स्वाद मिलेगा, तो कहीं चाइनीज फूड की पूरी रेंज मिलेगी. इसके अलावा पहाड़ी व्यंजनों के लिए अलग बाजार, शुद्ध शाकाहारी फूड मार्केट और नॉनवेज फूड जोन भी विकसित किए जाएंगे. साथ ही निगम सड़कों पर ठेले लगाने से होने वाली भीड़ और जाम की समस्या को कम करने के लिए शहर में एक 'विशिष्ट मोमो मार्केट' बनाने के लिए भी जमीन चिह्नित कर रहा है.