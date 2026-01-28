ETV Bharat / state

देहरादून नगर निगम करेगा आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी, लिस्ट की जा रही तैयार

बता दें कि नगर निगम से अनुबंधित कंपनी आरके एसोसिएट्स के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारी को प्रतिमाह न्यूनतम 12 हजार रुपए से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपए वेतन का भुगतान कर रहा है. नगर निगम हर महीने 800 कर्मचारियों के वेतन पर करीब 85 लाख रुपए खर्च करता है.

जानकारी के अनुसार नगर निगम में इस समय कुल 363 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है, जिम 140 सफाई कर्मचारी, जबकि बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल है. समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई कर्मचारी अनावश्यक रूप से नगर निगम के वेतन पर रखे गए हैं, जबकि कुछ कर्मचारी नगर निगम के बजाय अन्य स्थानों पर सेवाएं दे रहे हैं. इसलिए निगम ने यह फ़ैसला लिया है

देहरादून: नगर निगम देहरादून में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. नगर निगम प्रशासन ने कार्य मूल्यांकन के बाद 56 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि शासन में नियुक्त एक अफसर के आवास पर एक कर्मचारी, पूर्व नगर आयुक्त के आवास पर तैनात एक कर्मचारी, शहरी विकास निदेशालय में सेवाएं दे रहे सात कर्मचारी, राजनीतिक दल के कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी के अलावा लोक निर्माण अनुभाग से 12, भूमि अनुभाग से आठ, रिकॉर्ड से दो, फ्यूल स्टोर से तीन, जोनल कार्यालय से पांच, विधि अनुभाग से दो, स्वास्थ्य से दो, कर अनुभाग से चार, वर्कशॉप से चार और अन्य जगहों से 11 कर्मचारी हटाने की सूची बनाई गई है.

गौरतलब हो कि 1.5 साल पहले भी नगर निगम में 90 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी को हटाने की तैयारी हुई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सकता था. नगर निगम के लोक निर्माण अनुभाग में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता समेत अन्य पदों पर अधिकारी और कर्मचारी के पद खाली है. वहीं भूमि अनुभाग में पटवारी के पद खाली है. स्वास्थ्य विभाग में ढांचे के अनुसार सफाई इंस्पेक्टर पर्याप्त नहीं है और कर अनुभाग में टैक्स इंस्पेक्टर पर्याप्त नहीं है.

नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया है कि पिछले एक साल में नगर निगम द्वारा शहर में कई पार्कों का निर्माण किया गया है और नगर निगम के द्वारा उन पार्कों की रखरखाव के लिए वर्तमान में कर्मचारियों की आवश्यकता है. इन पार्कों में जो कर्मचारी की आवश्यकता है, उनका आकलन किया गया है. उसके आधार पर आउटसोर्स फर्म को निर्देशित किया गया है कि भर्ती की जाए और वर्तमान में जो स्टाफ अलग-अलग अनुभागों में तैनात है, उनकी एक रिपोर्ट लेते हुए आख्या प्राप्त की गई है कि वर्तमान में जिस कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, उनको हटाते हुए जरूरत अनुसार भर्ती की जा सके. साथ ही बताया है कि नगर निगम के अलग-अलग अनुभागों से सूची ली गई है.

