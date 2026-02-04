स्लम एरिया से दोबारा हाउस टैक्स वसूलेगा देहरादून नगर निगम, बड़े बकायादारो की सूची भी जा रही तैयार
देहरादून नगर निगम इस बार स्लम एरिया से भी हाउस टैक्स वसूलेगा. इसके लिए स्लम एरिया को चिन्हित कर दिया गया है.
Published : February 4, 2026 at 1:17 PM IST
देहरादून: नगर निगम देहरादून में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किया जा रहे हैं. वहीं अब राजधानी देहरादून के स्लम एरिया में रहने वाले करीब दो लाख लोगों पर एक बार फिर हाउस टैक्स लगाया जाएगा. नगर निगम ने इसके लिए सभी स्लम एरिया में विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया है.
दरअसल, देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 131 से अधिक स्लम एरिया चिन्हित हैं, जहां करीब दो लाख लोग निवास करते हैं. वहीं बीते कुछ समय पहले नगर निगम ने स्लम एरिया से हाउस टैक्स वसूली बंद कर दी थी, लेकिन अब इसे दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है.
निगम का मानना है कि इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी. वहीं नगर निगम की ओर से बड़े बकायादारो की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी भवन कर के दायरे में लाकर नोटिस भेजे जा रहे हैं.
चालू वित्तीय वर्ष में भवन कर से 75 करोड रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 45 करोड रुपए जमा हो चुके हैं. बाकी लक्ष्य को हासिल करने के लिए फरवरी में अलग-अलग क्षेत्र में कैंप लगाए जा रहे हैं.
इन वार्डों में लगेंगे कैंप:
- पांच फरवरी को वार्ड संख्या 94 नथनपुर एक में सामुदायिक भवन.
- 6 फरवरी को वार्ड संख्या 16 रेसकोर्स क्षेत्र में भवन कर कैंप.
- 9 फरवरी को वार्ड संख्या 4 सालावाला में सालवाला मंदिर.
- 10 फरवरी को वार्ड संख्या 47 सुभाष नगर में तिलक बाजार रोड स्थित पार्षद कार्यालय.
- 11 फरवरी को वार्ड संख्या 2 सहस्त्रधारा रोड.
- 12 फरवरी को वार्ड संख्या 19 तिलक रोड में त्रिशला कंपलेक्स.
- 18 फरवरी को वार्ड संख्या 32 चकशाह नगर में जोनल ऑफिस चकशाह नगर.
- 19 फरवरी को वार्ड संख्या 12 बकरालवाला में नेशनल रोड पर शांति प्लास्टिक स्टोर के सामने.
- 20 फरवरी को वार्ड संख्या 85 मोथरोवाला में जोनल ऑफिस मोथरोवाला.
- 21 फरवरी को वार्ड संख्या 29 अघोईवाला (दक्षिण).
- 23 फरवरी को वार्ड संख्या 13 चक्कू वाला क्षेत्र.
- 25 फरवरी को वार्ड संख्या 27 डालनवाला (दक्षिण) में मॉडल कॉलोनी आराघर काली मंदिर.
- 26 फरवरी को वार्ड संख्या 58 श्री देव सुमन नगर में राम मंदिर दीपलोक कॉलोनी.
- 27 फरवरी को वार्ड संख्या 7 विजय कॉलोनी में शिव मंदिर.
देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि टैक्स वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. कैंपों के माध्यम से स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे. हाउस टैक्स का किसी भी भूमि के स्वामित्व से कोई संबंध नहीं होगा. टैक्स रसीद पर साफ लिखा होगा कि हाउस टैक्स देने से किसी भी तरह का भूमिधर अधिकार नहीं मिलेगा. यह भवन कर केवल नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नागरिक सुविधाओं के एवरेज में लिया जा रहा है.
