स्लम एरिया से दोबारा हाउस टैक्स वसूलेगा देहरादून नगर निगम, बड़े बकायादारो की सूची भी जा रही तैयार

देहरादून: नगर निगम देहरादून में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किया जा रहे हैं. वहीं अब राजधानी देहरादून के स्लम एरिया में रहने वाले करीब दो लाख लोगों पर एक बार फिर हाउस टैक्स लगाया जाएगा. नगर निगम ने इसके लिए सभी स्लम एरिया में विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया है.

दरअसल, देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 131 से अधिक स्लम एरिया चिन्हित हैं, जहां करीब दो लाख लोग निवास करते हैं. वहीं बीते कुछ समय पहले नगर निगम ने स्लम एरिया से हाउस टैक्स वसूली बंद कर दी थी, लेकिन अब इसे दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है.

निगम का मानना है कि इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी. वहीं नगर निगम की ओर से बड़े बकायादारो की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं. साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी भवन कर के दायरे में लाकर नोटिस भेजे जा रहे हैं.

चालू वित्तीय वर्ष में भवन कर से 75 करोड रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 45 करोड रुपए जमा हो चुके हैं. बाकी लक्ष्य को हासिल करने के लिए फरवरी में अलग-अलग क्षेत्र में कैंप लगाए जा रहे हैं.