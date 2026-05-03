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जनगणना ड्यूटी से नदारद 35 शिक्षकों पर होगा एक्शन, नगर निगम देगा कोतवाली को शिकायत

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना की कार्रवाई जारी है. शुरुआती चरण में मकानों की जनगणना जारी है. उधर, देहरादून शहर में जनगणना के लिए नियुक्त 35 शिक्षक न तो ट्रेनिंग में उपस्थित हुए और न ही नगर निगम कार्यालय से कोई संपर्क किया. ऐसे में अब जनगणना के संचालन के लिए नियुक्त अधिकारी उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं.

जनगणना 2027 के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है. उनकी ड्यूटी अलग-अलग क्षेत्रों में जनगणना के लिए लगाई जानी है. इन दिनों नगर निगम की ओर से कर्मचारियों को जनगणना के लिए नियुक्त करने के साथ उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है. शहर में 35 कर्मचारी ऐसे हैं, जो कि 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को हुए प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए. इनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर ही जानबूझकर गलत दिए हुए हैं. वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जोकि फोन ही नहीं उठा रहे.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के जनगणना के चार्ज अधिकारी ने अनुपस्थित इन 35 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर कोतवाली को तहरीर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में जल्द ही इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी भी तय है.