देहरादून के डॉग लवर्स ध्यान दें! छोटे घरों में नहीं पाल सकेंगे पिटबुल और रॉटविलर जैसे खूंखार कुत्ते

देहरादून: यदि आप भी खूंखार प्रजाति के कुत्ते पालते है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि यदि पालतू कुत्ते ने अब किसी को काटा तो उसके मालिक पर देहरादून नगर निगम की तरफ से न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. इसी के साथ देहरादून नगर निगम कुत्ते को भी अपने कब्जे में ले लेगा.

दरअसल, देहरादून नगर निगम ने श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 तैयार की है, जिसका सोमवार को प्रकाशन भी कर दिया गया. एक महीने तक दावे और आपत्तियां मांगी गई है. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.

कुत्तों के पंजीकरण करने के लिए दो हजार रुपए का शुल्क: श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 में पहला नियम यहीं है कि आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण करने के लिए दो हजार रुपए शुल्क अब देना होगा. पंजीकरण से पहले उनका बधियाकरण और टीकाकरण आवश्यक है. इसके अलावा लावारिस कुत्तों को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क माफ किया है. साथ ही रात को पालतू कुत्ता भौंकने, खुले में शौच कराने और बिना पट्टे कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने के मामलों में कार्रवाई की जाएगी. बार-बार शिकायत आने पर मुकदमा तक दर्ज करने का प्रावधान है.

कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी परेशान हुए तो भी देना होगा जुर्माना: साथ ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यदि पालतू कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, तो मालिक पर दो हजार रुपए से लेकर एक लाख तक का जुर्माना लगाने की नियमावली में प्रावधान रखा गया है. बता दें कि बोर्ड बैठक में पार्षदों ने इस मुद्दे को रखा था, जिसके बाद नगर आयुक्त ने इस समस्या पर एक विस्तृत और कठोर उपविधि बनाने के निर्देश दिए थे.

वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी. जिसके बाद नगर निगम ने आक्रमक कुत्तों के पालने संबंधी नियमावली श्वान लाइसेंस अप विधि 2025 तैयार की है, जिसमें एक महीने तक दावे और आपत्ति मांगी गई है.