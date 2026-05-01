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देहरादून निगम बैठक में जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस बीजेपी के पार्षद भिड़े, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून निगम बैठक में जमकर हुआ हंगामा ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: नगर निगम की बोर्ड बैठक दूसरे दिन भी हंगामे के साथ जारी रही. बोर्ड बैठक में भाजपा कांग्रेस के बीच नोंकझोंक देखने को मिली. बोर्ड बैठक में शाम तक सभी 65 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई. वहीं बोर्ड बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हो पाई और बाकी 39 प्रस्तावों पर शनिवार चर्चा की जाएगी. वही बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम अब एक हफ्ते में नोटिस और एक महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. बता दें कि दूसरे दिन बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों और सदन में चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया है कि अगर कोई अतिक्रमण करके मकान बनाया है तो नगर निगम द्वारा अब एक हफ्ते में नोटिस और एक महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. देहरादून नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में कई प्रस्तावों पर दूसरे दिन मुहर लगी, बैठक में 715 पदों पर भर्ती को भी हरी झंडी मिल गई है. बैठक के दौरान कई पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर में अतिक्रमण काफी बढ़ गया है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. देहरादून निगम बैठक में भिड़े कांग्रेस बीजेपी के पार्षद (Video-ETV Bharat)