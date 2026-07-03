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देहरादून में संकटमोचक बनेगी 'क्विक रिस्पॉन्स टीम', एक कॉल पर मलबे से लेकर जलभराव होगा दूर, जानें टोल फ्री नंबर

देहरादून: शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और आपदा की परिस्थितियों में जल्द राहत उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम देहरादून ने आज क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का शुभारंभ किया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री शहरी विकास राम सिंह कैड़ा और मेयर सौरभ थपलियाल ने QRT वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

क्विक रिस्पॉन्स टीम वाहनों को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है. इस बेड़े में कुल पांच वाहन हैं. QRT की हर गाड़ी में 6 प्रशिक्षित कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर की टीम तैनात रहेगी जो शहर में आपातकालीन स्वच्छता सेवाओं, प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान तुरंत कार्रवाई करेगी. इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में तत्काल राहत और सफाई व्यवस्था करेंगी.

हर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी और जल्द कार्रवाई करने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं. टीम को ग्रास कटिंग मशीन, बेलचा, फावड़ा, गैंती, सब्बल, झाड़ी काटने वाली तलवार, कुल्हाड़ी, रस्सियां, सुरक्षा उपकरण सहित अन्य आवश्यक स्वच्छता और आपदा प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके.