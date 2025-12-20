देहरादून नगर निगम का टैक्स और चालान से भर रहा खजाना, अभी तक ₹35.89 करोड़ का राजस्व जुटा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 20, 2025 at 8:11 PM IST
देहरादून: नगर निगम देहरादून का खजाना लगातार भरता जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम को भवन कर और चालानी कार्रवाई से दिसंबर आखिरी तक बड़ा राजस्व हासिल हुआ है. नगर निगम के कर अनुभाग के अनुसार, अब तक 35 करोड़ 89 लाख रुपए भवन कर जमा हो चुका है. पिछले साल की तुलना में इस साल भवन कर वसूली में अधिक बढ़ोतरी हुई है. ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकायादारों पर सख्ती से भवन कर वसूली में तेजी आई है. इस बार का नगर निगम का लक्ष्य 75 करोड़ है.
नगर निगम, देहरादून ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 में कर-अनुभाग के अंतर्गत अभी तक कुल 35 करोड़ 79 लाख 25 हजार 573 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा चुका है, जो निगम के राजस्व वृद्वि में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग ने शहर के स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से गंदगी और प्रदूषण के खिलाफ चालानी कार्रवाई की. कार्रवाई के अंतर्गत सीवर संबंधी चालान 2 लाख रुपये, ध्वनी प्रदूषण एक लाख रुपये, प्लास्टिक और गंदगी चालान 6 लाख 64 हजार 60 रुपये, ड्रोन के माध्यम से काटे गए चालान 4 हजार रुपये और आरसी 4 लाख 92 हजार रुपये का राजस्व नगर निगम को मिला है. इसके अलावा नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग ने उपचार और लाइसेंस शुल्क से 12 लाख 12 हजार 50 रुपये और चालान से 18 लाख 87 हजार 400 रुपये की आय अर्जित की जा चुकी है.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, बढ़ी हुई आय का सीधा लाभ शहर वासियों को मिलेगा. सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी. साथ ही नगर निगम का फोकस राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर है.
नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नगर निगम का वित्तीय साल 2025-2026 का भवन कर का लक्ष्य 75 करोड़ रुपए है. पिछले साल के मुकाबले इस साल बेतहर राजस्व नगर निगम में जमा हुआ है. अब तक भवन कर 35 करोड़ 89 लाख रुपए का राजस्व जमा हो चुका है. साथ ही इसी साल व्हाट्सएप पर बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई. व्हाट्सएप पर भेजे बिलों में से करीब 5 हजार करदाता टैक्स जमा करा चुके हैं. नगर निगम, देहरादून द्वारा राजस्व सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता और नागरिकों की सुविधा के लिए निरंतर प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जा रही है.
नगर निगम द्वारा नई प्रॉपर्टी को जोड़ा जा रहा है. हाल में ही एमडीडीए ने 30 हजार प्रॉपर्टी की लिस्ट भेजी है, जिसमें चेक किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी धारक का नगर निगम में करदाता नहीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा.
