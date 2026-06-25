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शादी और VIP आयोजनों के लिए दून निगम ने की ये तैयारी, लोगों को अपना वार्ड मिलेगा चकाचक

देहरादून: दून नगर निगम अब शादी समारोह, जन्मदिन समारोह या फिर वीआईपी के आयोजन स्थलों से भी कचरा उठाएगा. नगर निगम ने शहर के पांच जोन में क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया. जिसमें 6 सफाई कर्मचारी और एक सुपरवाइजर रहेगा. साथ ही सुपरवाइजर की देखरेख में यह टीम काम करेगी. छोटे समारोह के लिए दो हजार रुपए फीस और बढ़े समारोह के लिए पांच हजार रुपए की फीस लेकर यह टीम एक घंटे के भीतर कूड़ा उठान का काम करेगी.

साथ ही आपदा या फिर कोई वीआईपी कार्यक्रम होता है तो वार्डों से सफाई कर्मचारियों को भेजा जाता है. लेकिन जिन वार्डों से सफाई कर्मचारियों को भेजा जाता है, उन वार्डों में सफाई की अव्यवस्था हो जाती है. इसलिए वीआईपी कार्यक्रम में भी यह क्यूआरटी टीम काम करेगी.नगर निगम की कोशिश रहेगी कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके. दरहसल राजधानी की जनसंख्या इस समय 15 लाख के आसपास होने का अनुमान है. बढ़ती आबादी की वजह से दून में लगातार कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है. वर्तमान में दून से प्रतिदिन नगर निगम 600 टन के आसपास कचरे का उठान कर रहा है.

इतनी बड़ी आबादी में रोजाना बड़ी मात्रा में महानगर में तमाम तरह के कार्यक्रमों जैसे घरों में शादी समारोह, जन्मदिन पार्टियां, धार्मिक आयोजन, भंड़ारा समेत वीआईपी कार्यक्रम आदि होते हैं, जहां बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है. इनके आयोजकों के सामने कार्यक्रम आयोजन के साथ ही इस दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे के निस्तारण की समस्या होती है. कुछ लोग तो निगम की गाड़ियों को बुलवाकर कचरा साफ करा देते हैं. लेकिन कुछ अंजान लोग इस कचरे को खाली पड़े प्लांटों या नदी-नालियों में डाल देते हैं. राजधानी में पांच नगर निगम के मुख्य कार्यालय समेत करीब पांच जोनल कार्यालय हैं.