मुद्रा लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, 17 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: यूको बैंक से 17 कारोबारियों ने कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए मुद्रा लोन लेने के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन लेकर मौके पर कारोबार नहीं किया. इन कारोबारियों ने बैंक को लोन की रकम भी नहीं चुकाई. बैंक प्रबंधक की शिकायत के आधार पर 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें यूको बैंक गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है कि बैंक ने 17 लोगों को कारोबार बढ़ाने या शुरू करने के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपए का लोन दिया था. लोन देने के बाद आवेदकों ने किस्त जमा नहीं की. उसके बाद में बैंक की आंतरिक जांच के सामने आया कि लोन लेने वाले कहीं ग्राहकों ने कागजात फर्जी दिए. कुछ नहीं लोन लेने के बाद अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया. साथ ही कई ग्राहकों ने जिस कारोबार के लिए लोन लिया था वह इकाई मौके पर मौजूद ही नई थी, या बंद कर दी गई थी. 17 लोगों ने साजिश रचकर बैंक धोखा दिया.