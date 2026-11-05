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मोहब्बेवाला सड़क हादसा अपडेट, NHAI-PWD के अधिकारियों पर केस दर्ज

मोहब्बेवाला सड़क हादसा अपडेट ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आशारोड़ी से आईएसबीटी जाने वाले मार्ग पर मोहब्बेवाला में कार संख्या UK07FR-6780 और ट्रेलर संख्या NL-01AA-2485 की टक्कर हो गई थी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोग शामिल थे, जबकि छह वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया था.