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देहरादून नाबालिग दुष्कर्म मामला, बाल सुधार गृह भेजा गया आरोपी, पीड़िता के बयान दर्ज

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आज घटना में शामिल किशोर (JCL) को पुलिस संरक्षण में लिया.

DEHRADUN MINOR RAPE CASE
देहरादून नाबालिग दुष्कर्म मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 6:38 PM IST

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देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झंडा मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले किशोर को पुलिस ने संरक्षण में बाल सुधार गृह भेजा है. साथ ही पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination) के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वर्तमान में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान (धारा 183 BNSS) दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है.

बता दें 18 जून नगर कोतवाली में आकर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एनसीएस मकान मालिक के भांजे ने उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ शौचलय ले जाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाए गए. घटना की भनक लगते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जाकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया. आक्रोश इस कदर बढ़ा कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की दुकान और मकान पर जमकर तोड़फोड़ की. साथ ही दुकान मालिक के साथ भी मारपीट की गई.

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ 217/2026, धारा- 65(1)/ 351(3) BNS (भारतीय न्याय संहिता) एवं 3/4 पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है. साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल दंडात्मक व वैधानिक कार्रवाई की. घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित करते हुए मौके पर एफएसएल(FSL) टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं.

सीओ सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आज घटना में शामिल किशोर (JCL) को पुलिस संरक्षण में लिया है. आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को समक्ष प्रस्तुत किया गया. बोर्ड ने किशोर को बाल संरक्षण गृह भेजा है.

पढ़ें- नाबालिग दुष्कर्म मामला: हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद एक्शन तेज, 4 नामजद और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज

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