ETV Bharat / state

देहरादून नाबालिग दुष्कर्म मामला, बाल सुधार गृह भेजा गया आरोपी, पीड़िता के बयान दर्ज

देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झंडा मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले किशोर को पुलिस ने संरक्षण में बाल सुधार गृह भेजा है. साथ ही पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण (Medical Examination) के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. वर्तमान में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान (धारा 183 BNSS) दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है.

बता दें 18 जून नगर कोतवाली में आकर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एनसीएस मकान मालिक के भांजे ने उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ शौचलय ले जाकर दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाए गए. घटना की भनक लगते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में जाकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया. आक्रोश इस कदर बढ़ा कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की दुकान और मकान पर जमकर तोड़फोड़ की. साथ ही दुकान मालिक के साथ भी मारपीट की गई.