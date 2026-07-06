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देहरादून महानगर और पछुवादून कांग्रेस कमेटी की भी घोषणा हुई, जानिए किसको क्या जिम्मेदारी मिली

देहरादून: उत्तराखंड में अगले 2027 से शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया हैं. इसको लेकर जिला व महानगर कमेटियों की घोषणा कर दी गई है. देहरादून महानगर में 16 उपाध्यक्ष व 16 महासचिव बनाए गए हैं.

महानगर कांग्रेस कमेटी देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह ने महानगर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह कार्यकारिणी कांग्रेस की समावेशी विचारधारा को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें समाज के हर वर्ग, सभी जातियों, सभी धर्म, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े सक्रिय साथियों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया गया है.

देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी की घोषणा (Uttarakhand Congress)

उन्होंने कहा कि नई टीम पूरी ऊर्जा समर्पण और अनुशासन के साथ कार्य करते हुए कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगी. कार्यकर्ताओं के सहयोग और जनता के विश्वास के बल पर महानगर कांग्रेस अपने आने वाले समय में और अधिक मजबूत होकर उभरेगी.