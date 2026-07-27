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उत्तराखंड के इन इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तीन जिलों में स्कूलों की छुट्टी

उत्तराखंड के इन इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ( PHOTO- ETV Bharat )