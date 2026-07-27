उत्तराखंड के इन इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तीन जिलों में स्कूलों की छुट्टी
देहरादून मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 9 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 27, 2026 at 7:47 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण पर्वतीय जिलों के लोग सबसे ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं. बारिश के कारण बार-बार स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और संपर्क मार्ग बाधित हो रहे हैं. मौसम विभाग भी लगातार बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है. विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जिला प्रशासन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश जारी कर रहा है.
मौसम विभाग ने कल 28 जुलाई मंगलवार के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. साथ ही इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौरे होने की संभावना है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल मंगलवार 28 जुलाई को जनपद बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/jY0EBi3vMS— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 27, 2026
इसके अलावा, कहीं-कहीं अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बारिश होने की संभावना जताई है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल मंगलवार 28 जुलाई को जनपद पिथौरागढ़ में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/xBzrTZrISi— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 27, 2026
हालांकि, मौसम विभाग ने 27 जुलाई को शाम 7 बजे से अगले 15 घंटों के लिए पुरोला, बड़कोट, गंगोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ, सोनप्रयाग, थराली, नंदा देवी पर्वत, मुनस्यारी, बेरीनाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट, जसपुर, रुद्रपुर, खटीमा और आस पास के क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है जताई है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल मंगलवार 28 जुलाई को जनपद चमोली में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/az4IVi6AjR— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 27, 2026
वहीं, मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिला प्रशासन ने 28 जुलाई को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश जारी किया गया है.
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