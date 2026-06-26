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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी!

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून ने अभी भले ही दस्तक नहीं दी है, लेकिन बारिश को दौरा शुरू हो चुका है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आगामी 28 जून से दो जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिले है. वहीं 29 जून से एक जुलाई के बीच उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के आसार है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने इस दौरान येलो अलर्ट भी जारी किया है.

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में 27 और 28 जून को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी. प्रति घंटा) चलने की संभावना है. वही 29 जून से दो जुलाई तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.

यही नहीं इस दौरान प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश के मैदानी जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने तमाम सावधानियां बरतने को लेकर सुझाव भी जारी किये है.

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी सुझाव के अनुसार 27 जून से दो जुलाई के दौरान होने वाली गर्जन, आकाशीय बिजली, झोंकेदार हवाओं के समय घर के अन्दर रहे, खिडकियां और दरवाजे बंद रखें. वहीं गर्जन और आकाशीय बिजली के दौरान बिजली का संचालन करने वाली सभी वस्तुओं से दूर रखे. इसके साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्जन, आकाशीय बिजली और झोंकेदार हवाओं के समय सुरक्षित स्थानों व पक्के मकानों में ही ठहरे.