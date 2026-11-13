उत्तराखंड के इन 7 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार, रहें सतर्क
देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कई पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 8:06 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आज फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के सात जनपदों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं, शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ क्षेत्रों में गरज वाले बादल विकसित हो का अंदेशा जताया गया है.
देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई है. वहीं 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिरने से ठंड बढ़ेगी और निचले इलाकों में भी सर्द हवाओं से तापमान गिर सकता है. वहीं राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
आज पर्वतीय जनपदों में मौसम करवट बदलेगा तो बारिश-बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ सकती है. वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक तक रहा. वहीं दीपावली के बाद सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है. राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
कुछ क्षेत्रों में गरज वाले बादल विकसित होने की संभावना है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि शाम को ठंड बढ़ सकती है. गौर हो कि बीते दिनों केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी. बर्फबारी से बदरीनाथ धाम में नर-नारायण पर्वत की चोटियों पर बर्फ से लकदक हो गई थी.
वहीं केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी से नजारा बेहद मनमोहक हो गया था. उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. प्रदेश में मौसम करवट बदलता है तो ठंड बढ़नी लाजिमी है. साथ ही कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकता है. पर्वतीय क्षेत्रों में लोग ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं. दिनों दिन प्रदेश के हिल स्टेशनों में तापमान गिर रहा है.
पढे़ं- उत्तराखंड में कल और परसों बारिश का ऑरेंज अलर्ट, औली बदरीनाथ में हुई बर्फबारी
पढे़ं- बर्फबारी ने किया बदरीनाथ का श्वेत शृंगार, देखिए मनमोहक वीडियो
पढे़ं- बदरीनाथ में भी शुरू हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड, चलने लगी शीतलहर