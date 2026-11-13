ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन 7 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार, रहें सतर्क

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना जताई है. वहीं 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ गिरने से ठंड बढ़ेगी और निचले इलाकों में भी सर्द हवाओं से तापमान गिर सकता है. वहीं राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.